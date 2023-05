Cómo saber si mi chihuahua es de raza pura: Características físicas y comportamiento

Estos son los rasgos comunes en los chihuahuas de raza Te contamos todo lo que debes saber

Algunas razas de perro son muy particulares por su fisionomía, por eso, parece que detectar la raza de los canes puede ser muy sencillo pero en muchas ocasiones se cae en la confusión de razas que se parecen. Entre los varemos para escoger a un perro, una de las características más importantes es la raza.

Saber si se trata de un can de pedigrí o uno mezclado puede definir su adopción definitiva, teniendo en cuenta aspectos como su predisposición a problemas de salud, el tamaño que podría llegar a tener o necesidades más concretas.

A pesar de que la pureza de algunas razas, parece ser detectable fácilmente por la estatura y el físico, existen tantas variedades y cruces de perros que es muy fácil confundirse. Esta problemática suele pasar entre los chihuahuas, porque no todos son puros aunque lo parezcan a simple vista y por eso pueden tener características y aspectos de salud diferentes a la propia raza.

¿Es realmente importante que mi chihuahua sea de raza?

La pureza de un perro no es lo más importante si realmente quieres adoptar uno. Los principales motivos para adoptarlo deberían ser disfrutar de la compañía, el cariño mutuo y las vivencias, pero los criterios de adopción vinculados a la raza pueden ser discriminatorios.

Pero si es importante saber si un chihuahua es de raza pura, o si es mestizo, para entender mejor su temperamento y las capacidades físicas que tiene y así evitar las posibles predisposiciones genéticas a sufrir problemas de salud.

Por lo demás, es indiferente si es o no de raza, ya que las necesidades emocionales de tu perro serán las mismas y el vínculo no se verá afectado.

Cómo saber si mi chihuahua es de raza

Así es la raza chihuahua

Para saber si un chihuahua es de raza, existen algunos trucos, aunque es complicado saberlo a primera vista porque existen características físicas comunes en la raza del chihuahua ya que hay varios tipos de perro con un aspecto similar. Los estándares comunes que se aplican para el chihuahua son:

Un perro pequeño

Su cuerpo es compacto y son muy ágiles en sus movimientos

en sus movimientos La altura oscila entre los 15 y los 25 cm.

El peso es muy bajo: entre 1,5 a 3 kgs.

Muestra devoción por los miembros de la familia

por los miembros de la familia Es celoso si no le prestas atención

si no le prestas atención Tiene una gran inteligencia: aprende rápido

A pesar de que estas características comunes es importante distinguir entre tipos de chihuahua, ya que dentro de la misma raza no todos son iguales:

Cabeza de manzana: es el chihuahua más común. La forma de su cabeza es tal y como indica su nombre, es decir, de manzana. En cambio, el cuerpo contrasta con la cabeza, es mucho más pequeño y delicado y el cráneo es grande con orejas separadas. La cola también es muy pequeña en proporción a su cuerpo. Cabeza de venado: este segundo tipo tiene a ser algo más grande que el cabeza de manzana. En este caso, la longitud de la cabeza es mayor. Su altura también aumenta pero continúa teniendo un cuerpo pequeño y delgado.

Ambos tipos de chihuahua pueden tener pelaje largo y corto. No es un factor determinante para determinar si se trata de un can de raza.

No hay más tipos de chihuahuas reconocidos actualmente, pero se suele encasillar a los chihuahuas toy en esta raza, aunque realmente no están aceptados como chihuahua. Esta clase de can tiene un tamaño todavía más pequeño a la raza pura y pesan alrededor de 1.5 kg.

Cómo saber si mi chihuahua es de raza

El temperamento del chihuahua

Su carácter se verá afectado principalmente por la educación que haya tenido. Si quieres que tu mascota sea un perro tierno y cariñoso deberás trabajar en su conducta desde que tan solo tiene unos meses. De lo contrario, crearás un mal patrón de conducta.

Aunque no tengan esta fama: se trata de una raza sin una personalidad demasiado marcada, por eso hay tantas diferencias entre el carácter de un tipo de chihuahua y otro.

Por lo general, esta raza siente adoración pro la familia y enseguida se mostrarán cariñosos, pero eso también les puede llevar a ser extremadamente celosos. No suelen ser conscientes de su tamaño y eso les convierte en perros muy valientes, a los que no les importará defenderte ante un posible ataque. Tienen fama de ladradores y lo cierto, es que la mayoría la cumplen.

Si tenías dudas para saber si tu chihuahua es de raza, estas son las características físicas y el comportamiento a tener en cuenta, para comprobar si se trata de un can de pedigrí.