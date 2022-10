Eusebio Sacristán, homenajeado en El Vendrell

El vallisoletano aseguró que dejó atrás el traumatismo que sufrió a finales de 2020 con "el espíritu de superación con el que triunfé como futbolista" Estuvo arropado por varios miembros del Dream Team: Julio Salinas, Guillermo Amor y Txema Corbella

El exjugador del FC Barcelona y exentrenador del filial, Eusebio Sacristán, ha sido objeto este viernes de un homenaje en El Vendrell (Tarragona), organizado por la Penya Barcelonista Coma-ruga 95 que preside Josep Maldonado. El de La Seca dijo que superó el traumatismo craneoencefálico a causa de una caída en diciembre de 2020 aplicando “el espíritu de superación con el que triunfé como futbolista”.

Ante unas 200 personas se se dieron cita en el Restaurante Xaloquell de El Vendrell, Eusebio estuvo acompañad por los miembros del Dream Team Julio Salinas y Guillermo Amor, a quienes acompañó otro histórico como Txema Corbella. También arropó al de La Seca el nigeriano Samuel Okunowo.

Eusebio, que no tenía previsto dirigirse a los presentes, no pudo negarse y aseguró que estaba mucho mejor del traumatismo craneoencefálico que sufrió a finales de 2020. Explicó que "desde pequeño siempre tuve la mentalidad de triunfar en el fútbol y lo hice en varios equipos, como el Valladolid, Atlético, Barcelona y la selección española. Esa mentalidad para superarme es a la que he recurrido ahora para recuperarme".

Agradecido a Cruyff

Agregó, recordando su etapa en las filas del FC Barcelona, que "tuve la gran suerte de llegar a un equipo que estaba dirigido por Johan Cruyff, un entrenador al que le gustaban los jugadores como yo, técnicos, con poco físico. Supo explotar todas mis cualidades y, junto a un gran vestuario, conseguimos logros muy importantes para la entidad, entre ellos la primera Copa de Europa".

Acudieron al homenaje a Eusebio el alcalde de El Vendrell, Kenneth Martínez, el escritor John Carling, el responsable del Departamento de Penyes del FC Barcelona Enric Bosch y el vicepresidente de la Confederación Mundial de Peñas Salva Torres.