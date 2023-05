Xavi clama por un entorno más justo

En un último arrebato, tras levantar la primera liga post-Messi, Xavi Hernández volvió a quejarse del trato recibido por un sector del entorno. No apuntó a la caverna, sinó a círculos mucho más cercanos... “Lo peor es ver que no creen en tí. El entorno del Barça es cruel. Algunos se alegran de que esto no vaya bien”. No es la primera vez que Xavi arroja esta confesión. A principios de año, en un acto en su tierra, Terrassa, ya deslizó ese diagnóstico.

La insistencia en el reproche, el último ayer cuando acuñó que algunos priorizan el amiguismo al barcelonismo, invita a pensar que el míster lleva esta herida muy adentro y que su tesis no es fruto de un mal momento. Cree, de verdad, que no se le mide con justicia. Al menos, no con la misma vara que tuvieron otros. Pero, ¿Quién o quiénes dudan de él? ¿Quién o quiénes necesitan que su espejo les diga que Xavi jamás hará lo que hicieron otros?

Hernández lo pasó mal en su irrupción en la élite. Las comparaciones constantes con Pep Guardiola le mortificaron y llegó a tener los dos pies fuera del club. Maria Mercè, su madre, fue providencial evitando su fuga. Ahora que el Barça parece retomar el pulso competitivo, es importante remar para que esto no le vuelva a suceder y tenga un proyecto longevo en el club, cómo por desgracia no pudo tenerlo Pep.

Guardiola es un genio que suma quince años dirigiendo plantillas de lujo; Hernández lleva tiempo fajándose en la peor crisis de la historia. Uno le ha arrebatado la liga al Madrid, otro va camino de su segundo triplete. Dibujar el mejor fútbol del mundo tiene un mérito terrible. Devolver la sonrisa al barcelonismo, fichando lo que puedes y no lo que quieres, lo mismo o más. Sí, habrá que criticarle. Pero también cuidarle y protegerle. Hay técnico para una década. Seguro que si hoy le volvieran a preguntar aPep por Xavi sí recomendaría su fichaje. Se lo ha ganado.