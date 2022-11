El United, letal a la contra, en defensa vulnerable

Con Ten Hag en el banquillo, el actual Manchester United juega en ataque con un claro 4-3-3 que se convierte en un 4-1-4-1 con Casemiro de pivote delante de los centrales cuando no tiene el balón. Al equipo inglés le gusta usar mucho a sus dos laterales, Dalot y Shaw, y destaco al central Lisandro Martínez en el eje de la defensa, donde se ha hecho imprescindible en el perfil zurdo.

Es una gran noticia para el fútbol que se haya recuperado Eriksen, que ejerce de organizador junto a uno de los mejores futbolistas de Europa, el portugués Bruno Fernandes, dotado de un gran disparo y una magnífica visión de juego.

En ataque el United es muy potente, no por tener a Cristiano, que evidentemente ya no tiene el poderío de antaño, pero sí por el desborde de Jadon Sancho y Anthony Elanga. Sin olvidarnos de Rashford, muy peligroso si tiene un buen día dada su velocidad. A todo eso le acompaña el gol de Cristiano, que quizá no está siendo titular indiscutible, pero es peligroso siempre.

El gran problema del United esta temporada está siendo la facilidad con la que está encajando goles. El City le endosó seis. Es un equipo que si no repliega bien, sufre mucho atrás. Por contra, su pegada ofensiva es enorme. Las transiciones las hacen a una velocidad de vértigo y no suelen fallar si están ante el portero rival.

Otro factor a tener en cuenta es el juego aéreo con los saques de esquina y con los centros desde las bandas. A su favor, otro aspecto: la vuelta es en Old Trafford y eso es algo a tener en cuenta porque ya sabemos cómo se las gastan los equipos ingleses.