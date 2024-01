Un triplete es más que tres Champions seguidas

Leo Messi durante la celebración del triplete del FC Barcelona en la temporada 2014/15 en el Camp Nou / Javier Ferrándiz

Siempre se atribuye el no rendirse al Real Madrid. Las hazañas conquistadas en los últimos minutos ayudan a esa imagen de equipo que no se rinde nunca. Y es justo que sea así. Pero el arrebato motivacional de unos minutos no es comparable con la proeza de la constancia. Es ahí donde reside la grandeza. Si al Madrid se le atribuye el no rendirse, al Barça se le debería atribuir la constancia, que no es nada más que la firmeza en los propósitos. Algo que perdura en el tiempo y no algo pasajero como la fortuna de un gol en el minuto 93.

Un año más, el equipo blanco se queda sin opciones de ganar un triplete, cosa que evidencia que para culminar una temporada excelsa hace falta mucho más que jugar bien diez o quince partidos durante la temporada, o que es necesario mucho más que aferrarse al espíritu de Juanito.

Cuando terminaba el partido en el Wanda Metropolitano, entre amigos nos preguntábamos si preferíamos ganar 3 champions seguidas o ganar un triplete. En caliente un culé podría caer en la tentación de elegir las champions; básicamente por una cuestión de envidia al ver la diferencia numérica que hay entre las 5 champions del Barça y las 14 del Madrid. Pero si para responder a la pregunta se te concede tiempo de reflexión, que es la única manera de llegar a lo correcto, la respuesta sería el triplete.

El triplete no es nada más que la demostración de la excelencia de un equipo: la prueba irrefutable de que has sido el mejor. Las champions, en cambio, pueden ser consecuencia de un seguido de hechos heroicos durante 6 partidos que te hacen ganar la copa de las copas. Con el enorme merito y reconocimiento que merece esto, que no se enfaden los merengues. Pero claro, entre jugar bien 6 partidos o 50, me quedo con los 50. Esta temporada, en España, solo la Real Sociedad, el Atlético de Madrid y el Barça pueden optar a conseguir este hito al alcance de muy pocos (los constantes), aunque viendo como está la cosa, auguro que ninguno lo logrará. Pero augurar es una especulación, algo no cierto ni concreto. Lo que es un hecho, algo cierto y concreto, es que un año más el Madrid seguirá sin ser capaz de conseguir el tan ansiado trébol ni sentarse en la mesa situada en la cima del olimpo futbolístico de los que sí que lo han conseguido.