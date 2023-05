Laporta ha fichado en los dos años de su segunda etapa como presidente del Barça un total de 18 futbolistas con una inversión de 225 millones de euros. Once de estos jugadores han llegado al club a coste cero... aunque seis de elllos, por diferentes motivos, ya no están en el vestuario blaugrana. La transformación de la plantilla ha sido absoluta, porque en este mismo periodo de tiempo también han dejado la entidad 34 futbolistas. Con todos estos cambios, se ha conseguido construir un equipo con talento para ganar la Liga pero no lo suficientemente poderoso para competir en Europa. De ahí que Xavi reclame más refuerzos y el presidente esté buscando la fórmula para hacer realidad las peticiones del técnico.

Y como este verano ya no valen las palancas, todo pasa por ese plan de viabilidad que debe dar oxígeno al club y que el día 19 será aprobado por LaLiga. El Barça tendrá entonces el OK para inscribir los nuevos contratos ya firmados (Gavi, Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto), cerrar renovaciones (Balde) y, por supuesto, afrontar los fichajes estratégicos de la próxima temporada. Entre ellos, evidentemente, el de Messi. El crack argentino no ha decidido todavía dónde jugará el año que viene (no ha pactado nada con Arabia Saudí), a la espera de que el Barça pueda hacerle una oferta con garantías. Y este momento está cada vez más cerca. El regreso de Messi ya no es solo un sueño...

EL OPTIMISMO DE EDUARD ROMEU

Eduard Romeu, vicepresidente económico blaugrana y hombre clave tanto en la financiación del Espai Barça como en el citado plan de viabilidad, es muy optimista sobre el futuro económico de la entidad. Está convencido de que los ingresos que genere el nuevo Spotify Camp Nou (unos 347 millones de euros anuales) harán del Barça un club sostenible, alejando los fantasmas de la sociedad anónima. Y apuesta claramente por una versión 2.0 del círculo virtuoso que permita que el Barça vuelva a luchar por todos los títulos, incluída esa Champions que se resiste desde el 2015.

Romeu defiende el proyecto de la junta directiva de Laporta con la convicción de que la valentía del presidente ha sido clave para buscar y encontrar las soluciones a la grave crisis en la que estaba inmerso el Barça a su llegada. En dos años se ha revertido completamente una situación que era catastrófica. Todavía no está todo solucionado, pero ya se ve la luz al final del túnel. Y eso, viniendo de donde se viene, es mucho.