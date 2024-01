Los premios de la ignorancia

Caroline Graham Hansen y Patri Guijarro en Stamford Bridge / FCB

Es 2024 y no me entra en la cabeza cómo Patri Guijarro y Caroline Graham Hansen no tienen todavía el reconocimiento que se han ganado. Ninguna de las dos está en la lista de las veintitrés finalistas al FIFA FIFPRO World 11 Femenino, un premio en el que no son los medios, ni el público, ni un jurado aleatorio quienes deciden sino que lo hacen exclusivamente 6.000 futbolistas profesionales.

Hace unos años, no muchos, cuando el fútbol practicado por mujeres era inaccesible y no se podía seguir por televisión ni a través de Internet, podía llegar a entender que las jugadoras de distintos países no se conocieran entre ellas. Pero hoy no. La Champions congregó una audiencia acumulada de cincuenta millones de espectadores en DAZN y el Mundial, según fuentes de la FIFA, más de dos mil millones. Y las primeras en seguirlo fueron las propias futbolistas.

Esta lista nos dice que a 6.000 futbolistas -habrá algunas que sí, por supuesto, pero cuentan los promedios- no se les ha ocurrido considerar que Patri y Graham están entre las mejores veintitrés del mundo, cuando ambas son las mejores en sus posiciones. La primera, siendo centrocampista, anotó un doblete para remontar una final de la Champions que se perdía 0-2 al descanso. Y la segunda logró el billete a la final con dos obras de arte, una en Stamford Bridge y la otra en el Camp Nou.

Por no hablar de Cata Coll, que es finalista al ‘The Best’ a la Mejor Portera y, sin embargo, no está incluida en esta lista. O Mariona Caldentey, que, sin ella, España no hubiese ganado el Mundial. Entiendo que no pueden entrar todas las jugadoras de un mismo equipo o selección -algo irónico cuando la mayoría de las campeonas del Mundo fueron también campeonas de Europa con el Barça-, pero hay nombres de esa lista -y no los voy a mencionar porque no toca señalar a nadie- que rozan el surrealismo.

Para surrealismo, también, la lista final de las candidatas al ‘The Best’ a Mejor Jugadora. Todo lo que no sea que Aitana gane este premio será un atraco. Ni Linda Caicedo ni Jenni Hermoso -con el máximo respeto y reconocimiento a ambas, finalistas- han hecho mejor temporada que otras que quedaron fuera de la lista.

Celebro, eso sí, que Mapi León e Irene Paredes estén entre estas veintitrés finalistas, porque suelen formar parte de este grupo de grandes olvidadas y no hay mejor pareja de centrales en el mundo ahora mismo.

Esta vez el discurso de los títulos para argumentar algunos premios no funciona. Porque hay jugadoras que han ganado la Champions y/o el Mundial, siendo imprescindibles en la conquista de las respectivas competiciones, que han sido ninguneadas por sus compañeras de profesión. Y no sé qué más tienen que hacer.