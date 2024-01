Ocho azulgranas, finalistas al FIFA FIFPRO World 11 Femenino

Ya se conocen las veintitrés finalistas al FIFPRO World 11 Femenino de la FIFA que se dará a conocer el próximo día 15 de enero en la gala 'The Best' en Londres.

Más de 6.000 jugadoras han votado a su equipo del año, el único premio global del fútbol decidido exclusivamente por las futbolistas profesionales. Las nominadas al World 11 Femenino de FIFA FIFPRO son las 23 jugadoras que han recibido el mayor número de votos de sus compañeras, por su rendimiento desde el 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023, inclusive, y deben haber hecho aparición en al menos 25 partidos oficiales durante ese periodo.

Entre las finalistas, hay ocho jugadoras del FC Barcelona. Son Lucy Bronze, Mapi León, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Claudia Pina, Fridolina Rolfö, Keira Walsh y Salma Paralluelo. Además, Aitana Bonmatí es la favorita para llevarse el 'The Best' a la Mejor Jugadora; Jonatan Giráldez opta al 'The Best' al Mejor Entrenador femenino y Cata Coll, al de Mejor Portera.

LAS 23 FINALISTAS

Porteras

Mackenzie Arnold (West Ham United, Australia)

Mary Earps (Manchester United, Inglaterra)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars, Estados Unidos)

Defensas

Lucy Bronze (Barcelona, Inglaterra)

Olga Carmona (Real Madrid, España)

Alex Greenwood (Manchester City, Inglaterra)

Amanda Ilestedt (Paris Saint-Germain/Arsenal, Suecia)

Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain/Chelsea, Canadá)

Maria León (Barcelona, España)

Irene Paredes (Barcelona, España)

Mediocampistas

Aitana Bonmatí (Barcelona, España)

Claudia Pina (Barcelona, España)

Fridolina Rolfo (Barcelona, Suecia)

Georgia Stanway (Bayern Munich, Inglaterra)

Ella Toone (Manchester United, Inglaterra)

Keira Walsh (Barcelona, Inglaterra)

Delanteras

Jennifer Hermoso (Pachuca/Tigres, España)

Lauren James (Chelsea, Inglaterra)

Sam Kerr (Chelsea, Australia)

Alex Morgan (San Diego Wave, Estados Unidos)

Salma Paralluelo (Barcelona, España)

Alexandra Popp (Wolfsburgo, Alemania)

Alessia Russo (Manchester United/Arsenal, Inglaterra)

El 15 de enero conoceremos el resultado final.