Pivote y todoterreno, fichajes prioritarios para el Barça

Laporta y Deco trabajan en la confección de la plantilla del FC Barcelona / DANI BARBEITO

Todos sabemos que antes de fichar habrá que traspasar, es algo que ya no se puede aplazar sine die. Pase lo que pase esta temporada, hay que abordar una revolución en la plantilla. Sobran bastantes jugadores y faltan varios perfiles que equilibren el plantel. Y después de varias temporadas fallidas, esta vez habrá que ser muy selectivo sopena de perder definitivamente el tren de la competitividad.

No es por nada, pero el Madrid tendrá un álbum de cromos muy lustroso, otra cosa es que sea eficiente, pero por si acaso no me lo jugaría todo a la carta de que los egos de Mbappé, Bellingham y Vinicius sean irreconciliables. Mejor redondear un buen equipo para hacer frente a las individualidades madridistas. Este es el camino.

Siempre bajo la premisa de que habrá que hacer un sacrificio importante para capitalizar los fichajes y que según cual fuese el traspaso se complicaría, en mayor o menor medida, la operación refuerzos, hay perfiles de fichajes que han de hacerse sí o sí.

Me refiero a un pivote tipo Busquets y a un todoterreno. Y no deja de preocuparme que los rumores vayan más por un lateral o por un extremo. Lo importante es compensar el equipo y ahora mismo no hay ni mediocentro ni centrocampista box to box, precisamente lo que ha desorganizado al equipo y desbaratado la buena organización defensiva de la pasada temporada. Lo primero, otro Busquets. Lo segundo, un jugador físico con calidad, el fútbol actual así lo requiere.

Para lo demás, ya están Lamine Yamal, Héctor Fort, Marc Guiu y esa maravillosa cantera a la que no se puede taponar con fichajes innecesarios.