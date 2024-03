La peor pesadilla para el Barça este verano

Fermín López, Lamine Yamal y Cubarsí / VALENTI ENRICH

Fermín López va directo a los Juegos Olímpicos por ser un fijo en la selección sub-21. Lamine va camino de la Eurocopa y bien podría ir también a los Juegos por ser una pieza clave para De la Fuente y por tener edad para participar en la competición parisina. Lo mismo que Cubarsí. Y Héctor Fort también podría estar entre los elegidos para ir a los Juegos.

Todo este escenario complica el descanso para las jóvenes perlas de la cantera azulgrana. Eso quiere decir que los que vayan solo a los Juegos tendrán un mes de vacaciones, antes del torneo, pero no podrán empezar la temporada con el Barcelona, pues se incorporarían al equipo un mes después de haberse iniciado la competición de Liga, a mediados de septiembre.

Los que vayan a la Eurocopa no tendrán vacaciones postemporada y empezarían sus vacaciones a mitad de julio, una vez acabado el torneo europeo. Tendrían un mes de asueto. Y no podrán efectuar la pretemporada, sino que deberán incorporarse al equipo a mediados de agosto, cuando empiece la Liga.

El peor de los casos será para los que vayan a los Juegos y la Eurocopa. Estos se quedarían sin días de descanso. Es la pesadilla para el Barcelona, que tiene muy en cuenta lo ocurrido en el verano de 2021, en el que Pedri participó en las dos competiciones y acabó la temporada jugando unos 70 partidos. Las consecuencias de esa locura podría incluso estar pagándose ahora, con tanta lesión. El Barça intenta mover hilos para que ningún jugador sea ‘castigado’ con tanto partido, pero la última palabra la tiene la Federación. Y parece no admitir interferencias.

La duda que se plantea es si realmente la selección española tiene necesidad hoy de convertir a chicos tan jóvenes como Cubarsí o Lamine en jugadores claves para el equipo. Vale la pena preguntarse si no tiene opciones más lógicas que estos dos jugadores que apenas tienen unos pocos encuentros con el Barça. Que el club catalán, que no tiene donde escoger, los utilice es una cosa; que España no tenga nada mejor a su alcance, es otra.