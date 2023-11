O esto cambia o acabaremos celebrando entrar en la Champions

El Barça volvió a decepcionar en el campo, el equipo realizó un partido muy flojo y sobre todo fue incapaz de llevar al terreno de juego lo que Xavi pide que tiene que ser el equipo.

Ya no es que el Barça pierda comba en LaLiga, es que si la cosa sigue así y el equipo no es capaz de empezar a coger ritmo ganador quizás va a tocar pelear para entrar en Champions League la próxima temporada.

La situación es muy preocupante, el equipo hace mucho que no propone en el terreno de juego, el equipo está jugando a lo que quiere el rival y Xavi ya avisó en la previa: "Tenemos siete partidos importantes para los dos campeonatos. Hay que recuperar sensaciones y si jugamos bien, lograremos resultados". Pues el primer partido importante para LaLiga el equipo no ha estado a la altura, ni jugando bien ni recuperando sensaciones y por lo tanto, tampoco han llegado los resultados. Si el equipo quiere tener número de campeón, tiene que jugar como un campeón y parece que estamos lejos.

La plantilla no está siendo capaz de ejecutar lo que pide Xavi, en cambio lo que estamos viviendo es un equipo viviendo a remolque del resultado, que no se sabe poner encima del partido y viendo como el único plan es lanzar balones a Lewandowski.

Ante el Rayo, uno de esos balones ha provocado el gol en propia del Rayo que ha salvado al equipo del desastre absoluto. Sabía de sobras el equipo a lo que jugaba el Rayo, si tu no has sido capaz de aportar fútbol en todo el encuentro quizás tampoco has merecido sacar mucho más rédito del que has sacado.