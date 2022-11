Sin novedad 'tipo Lucho'

CADA UNO con SU LISTA

Hay tantos seleccionadores como aficionados, y cada uno haría su lista. A partir de ahí, no hay grandes novedades, ni mucho menos, en la convocatoria de Luis Enrique. Son casi los mismos jugadores que participaron en la fase de clasificación y en la UEFA Nations League. Se podía esperar alguna ‘novedad tipo Lucho’, pero no es el caso.

PORTEROS

En la portería siguen los mismos, y en parte sorprende la apuesta por Robert Sánchez y David Raya. No los desmerezco, en absoluto, pero personalmente, Álex Remiro me parece un gran portero que lleva muchos años jugando en la Real Sociedad a un gran nivel y ha hecho méritos para estar; como Kepa, otra vez titular en el Chelsea. Pero está clarísima la apuesta, con Unai Simón como titular, y quizás para evitar problemas con segundos porteros.

DEFENSAS

En la defensa había mucho donde elegir. Echo en falta a Íñigo Martínez, pero quizás el seleccionador ya tiene dos centrales zurdos, Pau Torres y Aymeric Laporte, y no quiere un tercero de los cuatro que convoca. Sorprende la presencia de Hugo Guillamón, pero quizás sea una apuesta por la polivalencia porque también puede jugar de mediocentro. Y falta para mí la apuesta atrevida, que habría sido convocar a Balde. Alejandro ha tenido un crecimiento enorme y su rendimiento es brutal.

CENTROCAMPISTAS

En el centro del campo me llama la atención en especial la ausencia de Mikel Merino. Me parece un futbolista completísimo que juega el balón al estilo de la Selección, pero al mismo tiempo aporta una dosis de músculo, potencia, fuerza y agresividad. Todo eso puede hacer falta en algún momento. También estaba Zubimendi como pivote. Sé que ya están Busquets y Rodri, pero pensando en que Rodri puede jugar de central en algún momento, la presencia de Zubi, o incluso de Brais Méndez, que es un futbolista de toque, era una opción... No digo que tuvieran que estar antes que Koke, Soler o Marcos Llorente. Pero creo que los anteriores han hecho tantos méritos como ellos para entrar en la lista. Lo que se presume es que el centro del campo de Barça (Busquets, Pedri, Gavi) será el titular.

DELANTEROS

Me parece que el ataque es, no sé si la línea más débil, pero sí la que genera más incógnitas. España no tiene problemas para construir juego o a la hora de defender, sino para generar y, sobre todo, finalizar las ocasiones. Veo demasiados jugadores que no son titulares en su clubes. Yéremi Pino no anda fino, Olmo y Sarabia juegan poco… A algunos les gustaría ver a Borja Iglesias, Iago Aspas… pero sobre todo algún delantero de referencia más, como Gerard Moreno, porque está prácticamente solo Álvaro Morata.