Mirotic se labra una triste salida del Barça

Nikola Mirotic va a tener una salida del Barça triste y muy solo. Y será una pena. Si bien deportivamente no ha dado al conjunto de Jasikevicius lo que se esperaba de la mayor estrella del baloncesto europeo que ha jugado en el Barça, siempre se ha mostrado como una persona discreta, trabajadora y jugador de equipo…hasta ayer.

Su decisión de ir por libre y denunciar la actitud del club sobre su contrato y las mentiras que a su juicio se han vertido, solo han servido para enturbiar más la relación entre el club y el jugador y todo ello en vísperas del momento clave de la temporada en la ACB como es la lucha por el título de la Liga Endesa.

Un Mirotic que decidió seguir los consejos de sus asesores para saltar a la yugular del Barça en una entrevista que cogió por sorpresa al club, y que ahora le convierte en la gran víctima de su situación, asegurando que nunca le pidieron una rebaja de su contrato, un tema que ya se venía discutiendo con sus agentes desde hacía tiempo.

Decisión tomada

Y el Barça, viendo su poca disposición para hacer un esfuerzo a la grave situación financiera del club, decidió que lo mejor era que se fuera directamente, sin negociación de por medio tal como se le comunicó en una reunión apenas 48 horas atrás. Eso le dolió mucho, ha puesto el grito en el cielo a pesar de usar ese tono tan calmado que siempre utiliza y ahora ha puesto gravemente en peligro la unidad del grupo en vísperas a medirse al Madrid.

Tres años en el Barça han dado para mucho –y con muy pocos títulos, desgraciadamente-, y ha recibido un multimillonario salario firmado por el anterior presidente. El club lo ha mimado y la afición siempre ha estado a su lado, pero sus maneras en las últimas horas pueden haber echado por tierra todo lo labrado desde su llegada. Un final que puede ser triste si encima pierden el título.

Saras no duda de su compromiso con el equipo aunque enfrentarse al club pocas horas antes del inicio de la final no es la mejor manera de encarar mentalmente el juego. Aunque si este viernes vuelve a quedarse en tres pírricos puntos como sucedió en la semifinal de la Euroliga ante el Madrid, ahora, desgraciadamente, ya no sorprenderá a nadie porque parece que su cabeza parece estar más fuera que dentro del Barça.