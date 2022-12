Messi-Mbappé: Título y Balón de Oro

No podía haber final del Mundial con más morbo. Messi contra Mbappé, el mejor futbolista de todos los tiempos contra el que aspira a ser el mejor futbolista de unos cuantos años, que lo de todos los tiempos va a ser que no. Si acaso, un Francia-Portugal, por aquello de Messi contra Cristiano también hubiese tenido su qué, pero bien pensado, hace ya muchísimo tiempo que no hay nada que rascar por ahí. Es más, posiblemente Cristiano ni hubiese sido titular en esta hipotética final.

O sea, que si queremos emoción, Messi contra Mbappé la tiene. Es evidente que ambos son el centro de sus selecciones. Argentina y Francia han bailado al son que han tocado sus dos cracks. El talento de Leo y los goles de Mbappé, que no es lo mismo, no vayamos a confundirnos. Messi ha hecho jugar a Argentina con sus pases, su visión de juego, su capacidad para liderar el tempo de su equipo, también sus goles.

Mbappé ha sido más letal, velocidad más disparo, pero a Francia la ha hecho jugar un viejo conocido por el que no dábamos ni un euro. Me refiero a Griezmann, un espectáculo como enganche, ahora tercer centrocampista, ahora cuarto delantero... también quinto defensa, ¡increíble! el Mundial que se está marcando Antoine.

Vuelvo a Messi y Mbappé. 35 años contra 23. Tiene muchísimo mérito lo de Leo, eso solo está al alcance del, repito, mejor futbolista de todos los tiempos. En este Mundial ha ido acabando con todos y cada uno de los que algún día pretendieron hacerle sombra. Lo de Cristiano Ronaldo es indiscutible, pero también lo de Neymar, al que la lesión en el debut de Brasil no puede servir de excusa.

En este Mundial, Leo está batiendo récords a mayor gloria del fútbol. Increíble a los 35 años, magistral, a esta edad, su carrera maradoniana en el tercer gol a Croacia. Gane o no gane Argentina el domingo, éste ya es el Mundial de Messi.

Y lo es, porque tal derroche de fútbol, habilidad, inteligencia, fuerza también inteligente, por la dosificación que le permite carburar a cien por hora en el momento preciso, es, a los 35 años, algo tan estratosférico como su propia carrera profesional. Visto lo visto hasta ahora, ¡claro que el fútbol le debe este título al hombre que más y mejor le ha honrado! Si fuera por sentimientos, el Mundial ya sería suyo.

Pero hay que ganarlo sobre el terreno de juego y enfrente se encontrará al actual campeón y a un crack que también puede cambiarlo todo en una sola acción y un solo remate. Messi-Mbappé es muchísimo más que una final de la Copa del Mundo. El domingo estará en juego el título mundial y el próximo Balón de Oro.

No lo duden, ambos juegan en el mismo equipo, serán campeones de Liga, una Liga menor, pero Liga; también ganarán la Copa si les apetece. Y veremos qué pasa en la Champions, pero en temporada de Mundial, ahí estará la diferencia. ¿Se imaginan a Leo levantando su octavo Balón de Oro ya con 36 años? Sería la historia más bella nunca escrita en el fútbol. ¡Y puede pasar!