Messi Mundial

No hay ningún futbolista en la historia que se pueda comparar a él Siempre nos quedará la duda de qué habría ocurrido con él en el Barcelona en caso de hacer seguido algunos años más

Cuando ves a Messi corretear por el césped de este Mundial, con la genialidad que solo él sabe, se te vienen a la mente multitud de imágenes de sus correrías por el verde del Camp Nou con la camiseta azulgrana. Es una mezcla de alegria por él y de rabia por lo que pudo ser y no fue. Le llaman nostalgia cuando también podría ser despecho.

Nadie le quitará nunca al barcelonismo el gozo de haber disfrutado y sentido a un genio del balón tan maravilloso. Eso no se podrá borrar ni olvidar jamás. Y creo que todos o casi todos se alegran por ese astro rosarino con alma azulgrana. Con corazón culer.

Messi sigue siendo el mejor. Le pese a quien le pese. Y lo demuestra temporada tras temporada desde… ya ni sé cuanto tiempo. Mucho. Es Leo eI del fútbol, Mundial. El emperador mundial del espectáculo del balón.

Messi está disfrutando y sufriendo a la par su recorrido por este Mundial. Soporta en cuerpo la enorme presión de un país vehemente con el balón y enloquecido por los mundiales.

Es un Messi más líder que nunca, más maduro que nunca, más argentino que nunca pero tan involucrado como siempre. Es un Messi imperial, un Messi superlativo. Un Messi total. Domina y gobierna las situaciones y los escenarios a su antojo. Es el protagonista absoluto del juego. El Rey sol del fútbol.

Esta claro que a Messi tras dejar el Barcelona en verano de la temporada 2021 le quedaba, mucho, mucho fútbol, como está demostrando. En especial esta segunda temporada lejos del Barça en la que tras una mejor pretemporada que en la de su salida, con todos los cambios que tuvo que soportar y la adaptación, llegó al Mundial en un momento muy dulce de forma. Siempre nos quedará la duda de qué habría ocurrido con él en el Barcelona en caso de hacer seguido algunos años más.

Con Messi el Barça siempre, siempre pasó las liguillas de la Champions y siempre, siempre compitió las ligas hasta el final, cuando no las ganó, que fue en la mayoría de los casos. Tiene un gen competitivo insuperable. Ahora Leo ya solo lucha contra a su propia leyenda. Ha superado todos los límites. Es un Messi infinito.

Es evidente, tal y como está demostrando en este campeonato del Mundo que Messi aún tenía mucho recorrido cuando el Barcelona le dejó salir con la carta de libertad. Mucho. Da más rabia y coraje, porque Messi era el emblema único del Barcelona.

La frase es recurrente. El fútbol le debe mucho a Messi. No se si le debe o no un Mundial, este Mundial, pero de lo que no hay duda tras Qatar, es que no hay ningún futbolista ya en la historia que se pueda comparar a él. De lograr la Copa sería el broche definitivo para el mejor palmarés de la historia, para el futbolista de todos los tiempos. El mejor de la historia. Lo lleva intentando y persiguiendo con ahínco desde el 2006 y ahora es su momento, el momento del irrepetible Messi. Un Messi Mundial.

La Bolsa del Mundial

La Bolsa del Mundial. El escaparate ha revalorizado y catapultado a algunos jugadores interesantes como siempre suele ocurrir. Salvo error u omisión estos son los más destacados: Los argentinos Enzo Fernández, del Benfica, cuya cotización ya se dispara a los 60 millones de €, el ariete Del City Julian Alvarez, suplente de Haaland, el portero del modesto D.Zagreb Livakovic que saldrá en breve de allí deseado por muchos clubes. Su compatriota Gvardiol del Leipzig por el que su club ya ha rechazado una oferta de 105 M del Chelsea. Los marroquíes Ounahi del Ángers que será vendido este verano y Amrabat del ACF Fiorentina. El Ganges Kudus del Ajax. El goleador del Benfica Gonçalo Ramos. El holandés del PSV Gakpo cuya tasación se acerca a los 70 M. Richarlison del Tottenham y Belligham, el más caro de todos y por el que se podrían pagar 150 M este verano.