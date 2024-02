Un matrimonio que tiene pinta de divorcio

Alexia celebra el 'The Best' (2023) junto a Mapi León, Lucy Bronze, Joan Laporta, Elena Fort y Xavi Puig / FCB

La doble Balón de Oro, Alexia Putellas, acaba contrato con el Barça el próximo 30 de junio. Hace meses que ambas partes tratan sobre la continuidad de la futbolista en el club y el acuerdo parece cada vez más lejano. No hay más que ver el último episodio en la relación entre la capitana del equipo y el club. Alexia no juega desde el 14 de noviembre por unos problemas en su rodilla izquierda de los que se sigue recuperando. No ha empezado todavía a trabajar con el grupo, pero ha sido llamada por la seleccionadora, Montse Tomé, para disputar la fase final de la Nations League la próxima semana.

El enfado en el Barça fue mayúsculo. Pero no con la Federación Española. Sí con Alexia, pues consideran que la jugadora está planteando un pulso a la entidad. Explican en el club que hasta la Federación enviaron informes médicos sobre el estado de la lesión de la capitana azulgrana que la descartaban para esta convocatoria y que no comprenden como ha sido la propia Alexia la que se comunicó con la Federación para pedir entrar en la lista de Montse Tomé.

El enfado en el club es tan grande que incluso hay quien sería partidario de que se retire la oferta de renovación que sigue teniendo sobre la mesa la futbolista de Mollet del Vallès. Y recuerdan que no es el primer desencuentro con la capitana azulgrana desde que se está negociando su renovación, pues desde el club también se censuró y no se comprendió el viaje que Alexia hizo a Arabia Saudí a finales del pasado mes de diciembre cuando estaba en pleno proceso de recuperación de su lesión.

Alexia Putelllas se besa el escudo del Barcelona en el partido contra el Benfica. / EFE

Está claro que el contexto no es el mejor para abordar la renovación de la jugadora. Las posiciones de ambas partes ya estaban alejadas y este tipo de episodios lo único que provocan es que todavía se alejen más. La última propuesta azulgrana, y según fuentes del club ya inamovible, es por dos temporadas más de contrato con una mejora en la ficha de Alexia. La cifra, sin embargo, está por debajo de las pretensiones de la capitana azulgrana.

Desde el club, explican que no pueden llegar a lo que quiere la jugadora porque si lo hacen se formará una larga cola de futbolistas en el despacho del nuevo director deportivo, Marc Vivés, reclamando una mejora. Y que en ningún caso quieren que pase en el equipo femenino lo que pasó en su día en el masculino, cuando el entonces presidente, Josep Maria Bartomeu, firmó contratos y renovaciones que han resultado inasumibles para la entidad.

Habrá que esperar todavía unos meses para conocer el desenlace definitivo sobre el futuro de Alexia, pero, por todo lo que está ocurriendo, parece que el matrimonio entre la jugadora y el Barça está cerca de acabar en divorcio.