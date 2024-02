Xavi no teme por su cese: "Tengo la confianza de todos"

Tras una semana limpia de encuentros, vuelve a rodar el balón para el Barça. El conjunto blaugrana visita Balaídos para medirse al Celta de Vigo en la víspera de la ida de los octavos de final de la Champions League frente al Nápoles a domicilio. El técnico culé, sin embargo, tiene claro que la mentalidad del equipo debe estar puesta, primeramente, en la competición doméstica.

"Tenemos un rival que es de los mejores trabajado tácticamente. Benítez es muy metódico y el Celta merece más puntos de los que tiene. Tienen claro a lo que quieren jugar y pueden variar el sistema. Es una salida muy complicada, aunque las cosas nos están saliendo mejor lejos de nuestro estadio. La alineación de mañana no tendrá influencia para el partido de Champions, vamos paso a paso. No pensamos en el Nápoles, hay tiempo para ello todavía", ha explicado el técnico blaugrana ante los medios de comunicación.

El equipo debe regresar a la senda de la victoria, después de dejarse empatar frente al Granada en Montjuïc, un partido al que ha calificado como "una desgracia, un accidente". Ahora llegan dos partidos importantes, dos salidas complicadas: Vigo y Nápoles. "Estamos en el Barça y estamos obligados a cosechar éxitos. Ya hemos fallado suficiente, se trata de no hacerlo más. No dependemos de nosotros mismos, pero hay que seguir. Estoy motivado y sigo creyendo que podemos acabar muy bien la temporada", ha comentado.

Si Xavi tuviese que definir lo que llevamos de temporada del Barça en una palabra sería "inconstante" porque "en algunos partidos no hemos dominado, en otros no hemos sidos contundentes en las dos área..."; por ello, "tenemos que dar un paso adelante todos para competir de la mejor manera posible lo que queda de temporada".

Unión y tranquilidad

Ya han transcurrido tres semanas después de que el propio Xavi anunciase que no seguiría ejerciendo como entrenador del FC Barcelona a partir del 30 de junio. El egarense tiene una mezcla de emociones: ha asegurado sentirse más liberado, pero también dentro suyo reina la tristeza por salir del club de su vida.

"Ahora, quizá, se valora más el trabajo que se ha realizado. Aquí en el Barça solo se está pendiente del último partido y mi salida puede hacer que se pueda analizar toda la etapa. Estoy tranquilo, motivado, implicado y me dejaré la piel para que acabe bien la temporada", argumenta.

Del mismo modo, el técnico blaugrana no teme por un posible cese de su cargo si, por ejemplo, el equipo cayese eliminado frente al Nápoles en los octavos de la competición de las estrellas. "Mi percepción es positiva siempre, si no, ya no estaría aquí. Creo y quiero pensar que ahora se verá la reacción del equipo. El compromiso e implicación de los jugadores me emociona. Estamos muy unidos para competir hasta donde nos llegue", ha añadido.

Aspectos a mejorar

Xavi también ha seguido con su discurso de autocrítca, reconociendo que el equipo ha empeorado en defensa: ya ha encajado 13 goles más que en toda la temporada pasada en la Liga, cuando aún restan 14 jornadas para finalizar el campeonato.

"Hemos concedido muchos goles y fallos en defensa, en la presión. No estamos en el mismo nivel que la temporada pasada. Es uno de los puntos claves por los que no estamos compitiendo al mismo nivel que el año pasado. Nos juzgáis por ganar partidos, pero por actitud e implicación, no será", reivindica.

A la espera de los lesionados

La enfermería del Barça empieza a descongestionarse paulatinamente. El primero de ellos fue Raphinha, quien ya disputó los últimos minutos frente al Granada. Xavi ha confirmado que Oriol Romeu y Sergi Roberto avanzan en sus recuperaciones y que sus sensaciones marcarán su regreso. A la espera del último entrenamiento, si no están a tiempo de viajar a Vigo, ha asegurado que recibirán el alta médica para desplazarse a Nápoles.

Por lo que respecta a Marcos Alonso, los plazos con los que trabajan los servicios médicos oscilan entre dos y tres semanas más de baja para recuperarse de su lumbalgia. El egarensen, en este sentido, ha lamentado su lesión, dado que con la de Balde de larga duración, el madrileño habría podido tener más minutos en este último tramo de la temporada.