Marcó Ramos y todos los culés felices

Cada vez que Lamine o Fermín conducen una pelota existe la sensación de que algo bueno le puede ocurrir al Barça. Son tan jóvenes como atrevidos y además de entenderse entre ellos se lo ponen fácil a futbolistas como Lewandowski que sigue lejos de pasar por su mejor momento de forma. Sin embargo, todo lo que no remató el ‘9’ del Barça lo hizo el ‘4 ‘del Sevilla. O sea, que Sergio Ramos marcó el decisivo gol de los azulgranas. El jugador más blanco del Sevilla y uno de los que mejor estaba jugando en su equipo, dio los tres puntos a su eterno rival.

El Barça presionó como no hizo en los dos últimos partidos, tuvo más oportunidades y fue más intenso que el Sevilla. En definitiva, que el triunfo fue merecido. A todo eso, se demostró que hay equipo y que Xavi sabe lo que hace. Acertó el entrenador del Barça recuperando en el once inicial a Koundé y Christensen en defensa y a Lamine en ataque. Sobre Gavi no hay duda alguna de que en partidos de esta índole resulta imprescindible. Por su parte, Joao Felix, Cancelo y Gündogan mostraron su calidad, pero fueron de más a menos.

El que pide a gritos la titularidad permanente es Fermín. Sólo tiene 20 años, el año pasado jugaba cedido en el Linares y ya parece un veterano centrocampista con ADN Barça. De lo que no hay duda es de que está aprovechando su oportunidad y en determinados momentos del encuentro incluso es capaz de hacer olvidar a los lesionados Pedri y De Jong.

Tras el partido apareció Xavi con una sonrisa en la boca destacando el buen partido de Sergio Ramos y el mérito que tiene que a sus 37 años siga a un gran nivel. Entre profesionales impera el respeto.

De cualquier manera, la alegría que ayer proporcionó a los culés con ese gol en propia puerta no tiene precio. Pues sí, marcó Sergio Ramos y todos los culés felices. El fútbol es así.