Guardiola sería la salvación de Laporta

El mejor consejo que el presidente Laporta le podría dar a Hansi Flick es que se fuera a cenar una noche con Pep Guardiola. Sería un máster gratuito, pero de valor incalculable. No es cuestión que el entrenador del City le explique cómo tiene que jugar el Barça, pero estaría bien que Flick tuviera alguna versión más que la estrictamente oficial. Digo esto porque ayer Guardiola cerró definitivamente cualquier posibilidad del regresar al banquillo del Barça. ‘Sí, (pausa), está cerrada’, dijo Guardiola de manera tan relajada como rotunda cuando le preguntaron por su regreso. Nadie pensaba que esta opción era posible, pero ahora no hay ninguna duda. Eso sí, Pep, que mide siempre su mensaje y sus palabras, no habló de otras alternativas. Es decir, no dijo nada de regresar algún día como Manager General o, quien sabe, si de presidente…

A Guardiola hay que escucharle siempre. Es el mejor en el banquillo, sabe mucho de fútbol y controla el entorno barcelonista como nadie. Tanto es así que en ocasiones sabe redirigirlo a la dirección que más le conviene.

Pep deseó suerte a Flick y a Xavi, pero se desmarcó de los errores cometidos por este último durante su etapa en el Barça. La relación entre Pep y Xavi no es buena y eso no ha beneficiado en nada al técnico de Terrasa. A falta de Cruyff, no hay otro culé con las ideas futbolísticas más claras que Guardiola y eso no puede ni debe despreciarse. Es tanta su ascendencia sobre el barcelonismo que sería la salvación de Laporta si lograra incorporarlo al club. Estoy hablando, claro está, a partir del verano del 2025. O sea, dentro de un año que es justo cuando Pep termina su contrato con el City. ¿Se imaginan un estadio nuevo y a Guardiola de Manager General del club? Para muchos sería un sueño y para Laporta su salvación. Eso sí, falta un año y en un año habrá que ver como estará el Barça y, sobre todo, como estará Laporta…