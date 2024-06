De Superalcaraz a la alegría de Laporta

Laporta, ¡eufórico levantando la Champions con el Barça! / @ehfcl

Nunca antes un tenista de tan solo 21 años había logrado ganar tres Grand Slam de superficies distintas. US Open; Wimbledon y ahora Roland Garros. Un éxito sin precedentes y que convierte ya a Carlos Alcaraz en uno de los más grandes.

Alexander Zverev empezó la final de Roland Garros con dos dobles faltas consecutivas. Parecía el presagio de un partido fácil para Carlos Alcaraz, pero no fue así. Ganó Carlitos el primer set y se vino abajo en el segundo cuando lo tenía todo a su favor. El tenista alemán es un muro difícil de superar. Tiene la solidez de Rafa Nadal, un revés espectacular y un saque que suele superar los 200 Km/h, pero dispone de menos recursos tenísticos que el murciano. Y así, poco a poco, con momentos brillantes y alternando altibajos de uno y otro, se plantaron, tras tres horas y media, con empate a dos sets.

Alcaraz, campeón en París / EFE

Pues entre una cosa y otra, don Carlos Alcaraz se llevó el quinto set y conquistó París. Lo hizo por su tenis, por su inteligencia y por esa tenacidad y fuerza que solo poseen los grandes campeones.

El triunfo del Balonmano

El presidente Joan Laporta no lo está pasando bien. Su gestión no es la esperada y los resultados deportivos y económicos no son los prometidos. No obstante, también se merecía una alegría. Pues esa alegría se la dieron los jugadores de la sección de balonmano conquistando la Champions. Buen trabajo de Carlos Ortega, un técnico cuestionado en sus inicios, pero que será el único del club que tras cumplir con sus objetivos continuará en su puesto la próxima temporada. Un técnico, por cierto, elegido por Enric Masip. Pues eso, que para bien y para mal, a cada uno lo suyo.

Asistió en directo a la final disputada en Colonia el nuevo entrenador del Barça, Hansi Flick que resultó talismán. Esperemos que la suerte que trasladó al equipo de balonmano también sea la suya. Laporta lo necesita.