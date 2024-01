La 'Mamba' Brizuela ya pica en el Barça

Darío Brizuela vive un gran momento en el Barça / Dani Barbeito

La incógnita planteada en el último artículo de opinión, empieza a tener respuesta. Tras lograr cinco triunfos trascendentales en el Palau Blaugrana, el Barça estrenó su casillero de victorias a domicilio tras vencer en Tenerife por 80-83. Ya van seis en este año nuevo. Como ha cambiado la película respecto a hace dos semanas mal contadas.

Jabari Parker se vistió de héroe, con un triple prácticamente sobre la bocina para sellar el triunfo. El estadounidense está rindiendo a su mejor nivel desde que llegó a Barcelona el pasado verano. No os lo negaré: no contaba con poder disfrutar de esta versión que está exhibiendo, con más de la primera mitad de la temporada ya disputada. El mate ante Kyle Guy se colará, sin ninguna duda, entre las mejores acciones del curso en Liga Endesa.

La apuesta del Barça por Brizuela

Jabari rinde, Willy Hernangómez rinde y Joel Parra ha ido ganando protagonismo en la rotación de Roger Grimau. Suya fue la canasta ganadora ante Obradoiro en la jornada 17. Las apuestas hechas en verano funcionan, y seguramente faltaba por ver al mejor Darío Brizuela, al que brilló en Unicaja las últimas temporadas y por el que el club realizó una importante inversión el último verano, abonando una cláusula de rescisión superior al millón de euros.

El físico de Laprovittola

Y Brizuela, que obviamente no puede contar con el mismo volumen de tiros que en el conjunto malagueño, ha explotado. Lo ha hecho cubriendo con garantías la ausencia de un Nicolás Laprovittola que ha descansado esta semana por unas molestias musculares. No negaré que me preocupa el estado físico del argentino: estamos a mediados de enero, ya ha descansado en varias jornadas en lo que va de curso, y la temporada empieza a encararse hacia la disputa de los títulos.

Las grandes actuaciones de la 'mamba vasca'

Volviendo a Brizuela, ante Zalgiris, la 'mamba vasca' sumó 24 puntos, capturó cuatro rebotes y firmó 23 créditos de valoración, logrando sus mejores números en dichos registros en Euroliga. Ante Tenerife, Brizuela aportó otros 16 puntos. No es su máxima anotación este curso (Girona 20 y Manresa 17), pero vimos al Brizuela más parecido de Unicaja, ese jugador decisivo, con mucha confianza en su juego y en su tiro, asumiendo responsabilidad en los momentos delicados del partido. Una versión que había tocado sufrir en Barcelona los últimos años y que ahora toca disfrutar.

Más recursos para Grimau

Ya están todos. Algo escéptico en algún tramo de la temporada con su presencia en el quinteto, Roger Grimau tiene a las cuatro nuevas caras de esta temporada con plena confianza, y con la garantía de que van a aportar desde el momento que salten a pista. Ya no dependerá solo de la inspiración de Lapro o del buen desempeño tanto de Nikola Kalinic como de Jan Vesely. Grimau suma guerreros a la causa, y por el momento, parece que fuera del Palau ya no hace frío.