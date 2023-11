De la Liga de Venables a la de Xavi

Cada vez que fallece algún futbolista o entrenador que ha disputado parte de su carrera deportiva en algún club importante nos vienen recuerdos de sus éxitos y fracasos. Ayer supimos del triste fallecimiento de Terry Venables y a todos nos vino a la memoria aquella recordada frase de Joaquim Maria Puyal. ‘Urruti t’estimo’, gritaba sin parar el añorado narrador de partidos del Barça cuando el portero del Barça detuvo un penalti en Valladolid que dio de nuevo una Liga a los culés.

De Venables también hay que destacar que llevó el equipo a la final de la Champions de Sevilla. Eso sí, de infausto recuerdo para los barcelonistas. Luego, al inicio de su cuarta temporada, fue destituido por los malos resultados. El mundo de los entrenadores funciona así. Los técnicos no tienen crédito ni les vale el aval de sus éxitos.

Hoy recordamos aquella deseada y celebrada Liga de Venables, pero ya hemos olvidado la que la temporada pasada ganó el equipo de Xavi, como decía el también estimado Helenio Herrera, sin bajar del autocar. Hay una ley no escrita, en buena parte lógica y, sobre todo más barata, que dice que cuando los resultados no llegan es más fácil destituir al entrenador que a cambiar a toda la plantilla. Laporta es uno de esos presidentes que no suele precipitarse ante los malos resultados. Se cabrea mucho, pero sabe resistir. Veremos.

De momento, ayer, le vimos en Palamós secundando al Barça Atlétic de Rafa Márquez…