El Barça pierde a Terry Venables, el artífice de la Liga del 'Urruti t'estimo'

El entrenador inglés, fallecido este domingo a los 80 años, rompió una sequía de once años en el Barça Se quedó a las puertas de cumplir otro sueño, la conquista de la Copa de Europa

El fallecimiento de Terry Venables a los 80 años de edad ha sido una noticia de impacto mundial por la dimensión que el exjugador y ex entrenador inglés tenía en el mundo del fútbol, pero también en el universo azulgrana. El británico fue el artífice, desde el banquillo de la conquista de la Liga 1984/85 para el FC Barcelona, la del legendario grito de "Urruti, t'estimo! (¡Urruti, te quiero!)" pronunciado por el mítico periodista Joaquim Maria Puyal después de que Javier Urruticoetxea detuviera un penalti en contra lanzado por Mágico González en campo del Valladolid en el minuto 88.

Para los que se hicieron mayores durante la catarata de éxitos de la era Messi, incluso para algunos que eran niños en la etapa del Dream Team de los años noventa, hablar de un Barça campeón de Liga en hace 38 años puede sonar, no solo a arqueología futbolística, sino a algo más o menos habitual. De hecho, el equipo de Xavi Hernández, a pesar del momento de zozobra, es el vigente campeón del torneo.

Sin embargo, aquel alirón liguero conseguido cinco jornadas antes del final del calendario tuvo un significado muy especial, pues los azulgranas llevaban once años sin levantar ese trofeo; y tuvieron que esperar otros seis años para volver a repetir ese éxito.

Venables y la 'media inglesa'

Terry Venables consiguió que el Barça superara la depresión del fracaso de Diego Armando Maradona en el Camp Nou para conquistar la ansiada Liga con la llamada 'media inglesa' (ganar en casa, empatar fuera); pero se quedó a las puertas del siguiente reto, ganar la primera Copa de Europa, al caer derrotado en la final de Sevilla de 1986 en la tanda de penaltis contra el Steaua de Bucarest. No sería hasta 1992, de la mano de Johan Cruyff, que se restañaría la herida.

El Barça campeón de la Liga 1984-85, en el vestuario del Nuevo Zorrilla. Venables y su ayudante Allan Harris está sentados a la derecha d ela imagen | J.M. AROLAS

Acompañado de su inseparable ayudante Allan Harris, Venables dirigió una escuadra integrada por los añorados Urruti y Marcos Alonso, y por Migueli, Julio Alberto, Carrasco, Calderé, Rojo, Clos, Víctor, Archibald o Bernd Schuster. Y antes de que Venables dejara de manera abrupta el banquillo del Camp Nou en 1987, había reclutado a Gary Lineker o se habían sumado a la causa Andoni Zubizarreta y Robert Fernández.

Además de dirigir al Barça entre 1984 y 1987, Venables fue seleccionador de Inglaterra (1993-96) y de Australia (1997-98). Y por supuesto, fue mánager de muchos equipos de la Premier League: Crystal Palace (1976-1980 y 1998-99), Queens Park Rangers (1980-1984), Tottenham Hotspur: (1987-1991) Middlesbrough (2000-01) y Leeds United (2002-03).

Como futbolista, fue centrocampista del Chelsea (1958-66) de cuya cantera surgió, Tottenham Hotspur (1966-69), Queens Park Rangers (1969-74), Crystal Palace (1974–76) y St Patrick's Athletic (1977). Terry Venables disputó únicamente dos partidos con la selección de Inglaterra, pero es el único futbolista que lució la camiseta de los 'pross' en todas las categorías, desde infantil hasta absoluta.

Al conocerse su fallecimiento se han sucedido las muestras de tristeza por parte de clubes y personalidades del mundo del fútbol, por supuesto entre ellos el Barça:

FC Barcelona deeply regrets the passing of Terry Venables, who managed Barça from 1984 to 1987. Our condolences to his loved ones. Rest in peace.

También el Chelsea, que fue su club de formación y en el que se consagró como futbolista de la élite de la Premier League inglesa:

Everyone at Chelsea Football Club is deeply saddened to learn of the passing of former Blue, Terry Venables, aged 80.



The thoughts and condolences of everyone at the Club are with his family and friends at this difficult time.



Rest in peace, Terry. 💙

Y su ex pupilo en el Barça y en Inglaterra, Gary Lineker, fue uno de los muchas estrellas del mundo del fútbol que mostró en sus redes sociales la consternación por la perdida del ex entrenador británico: