Gary Lineker, "devastado" por la muerte de Terry Venables

El que fuera su pupilo en el Barça o Inglaterra mostró la tristeza por el adiós del ex entrenador inglés Se sumó al largo listado de instituciones y personalidades que lamentaron su fallecimiento

El exfutbolista inglés y ahora comentarista de la BBC Gary Lineker es una de las muchas personalidades e instituciones del mundo del fútbol que han mostrado su pena y consternación por la muerte de Terry Venables este domingo a los 80 años.

En un mensaje subido a su cuenta 'X' (antes Twitter), el que fuera delantero del Barça, el Tottenham e Inglaterra, entre otros clubes demostró su tristeza por la desaparición de un técnico que fue muy importante en su carrera deportiva, tanto a escala de clubes como de selección, pues de su mano llegó al Barça:

Devastated to hear that Terry Venables has died. The best, most innovative coach that I had the privilege and pleasure of playing for. He was much more, though, than just a great manager, he was vibrant, he was charming, he was witty, he was a friend. He’ll be hugely missed.…