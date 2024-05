Xavi: "El presidente me ha transmitido confianza y tranquilidad"

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, compareció ante los medios en la previa del partido ante el Rayo Vallecano con un mensaje claro: Su continuidad la próxima temporada en el Barça está garantizada. O como mínimo, así se lo había transmitido el presidente, Joan Laporta.

Xavi empezó hablando del encuentro ante el Rayo con el análisis típico de un partido más: "Queremos sentenciar la segunda plaza, es el objetivo de mínimos y lo tenemos todo de cara. Dependemos de nosotros. Son cuatro puntos respecto al tercero (Girona) y oportunidad es grande para certificar el puesto que nos daría jugar un título más como es la Supercopa. La afición nos ayudará y nos animará, queremos sentenciar ya, a la primera, aunque tenemos dos balas”.

Acto seguido, empezaron las preguntas sobre la polémica y el supuesto enfado de Joan Laporta con el técnico, que podría incluso costarle el puesto. Xavi mantuvo un guion parecido en toda la rueda de prensa: “No puedo aportar más, el club me transmite tranquilidad, ilusión, la misma para esta temporada y la que viene. Tenemos un proyecto, una ilusión y no puedo decir nada más. Entiendo el ruido, pero no cambia nada”.

Contacto con el presidente

Sobre las informaciones periodísticas, Xavi aseguró que "no me interesan" ya que tiene vía directa con Laporta y ha recibido "su confianza y está intacta, como la de Deco y del vicepresidente deportivo. Todos me transmiten tranquilidad, calma y confianza. No me cambia nada. Entiendo que debéis escribir, pero no ha cambiado nada”.

Laporta y Xavi no se han reunido, aunque el míster matizó que “nos sentaremos con Laporta, estamos en permanente contacto. Si hay que hablarlo, lo haremos, pero todo está igual que hace tres semanas. Tengo las mismas ganas, ilusión y confianza en el proyecto".

Su discurso ya no fue el de pedir fichajes como el de la previa ante el Almería y apuntó que "tenemos una base en la plantilla extraordinaria y vamos a intentar competir. No cambia nada. Estoy tranquilo y enfocado en el Rayo”.

Historas 'inventadas'

Del malestar de Laporta, de su intención de cesarle a final de temporada y todo el tsunami mediático, Xavi insistió en que "son historias que a mí no me ha contado nadie”.

A nivel personal recalcó que “tengo cero dudas de que la cosa puede ir bien" y reivindicó su trabajo "conmigo de entrenador, ha salido gente de casa, de La Masia y el año que viene podemos competir. Sigo con ganas, ilusión y con el honor de estar donde quiero. Es el club de mi vida. La ambición e ilusión es intacta. Con estas noticias aún más, creo que las cosas pueden ir bien".·

Xavi Hernández levantó una gran expectación antes del Barça - Rayo Vallecano / Valentí Enrich

Sobre el efecto que el ruido mediático pueda tener sobre los futbolistas, Xavi matizó que “con los futbolistas intento siempre ser natural y les he dicho lo mismo que a vosotros (la prensa), así es, no tengo que engañar a nadie ni al barcelonismo", sumando que "los futbolistas están implicados y enfocados en el Rayo".

Preguntado por uno de los asuntos que habrían indignado a Laporta, como es su lamento de la situación económica del club para poder fichar, Xavi se mostró sorprendido porque "a mí el presidente no me ha transmitido nada de esto, solo tranquilidad y pensar en el Rayo”.

El técnico dijo estar “muy contento, feliz, me encanta llegar con el coche a la instalación, dejarme la piel y, como siempre en mi carrera, las críticas me hacen mejorar. Estoy en el mejor club del mundo". Solo lamentó que "pequeños detalles nos han impedido ganar títulos".

Solo se habló de su futuro

Xavi Hernández no se extendió en su rueda de prensa. Todas las preguntas, menos la del medio oficial del club, fueron relacionadas con su futuro. Xavi respondió a estas cuestiones con el discurso de tener la confianza del club y, ante todas las cuestiones, insistía en su respuesta, aportando solo algunos matices distintos.

Viendo que la rueda de prensa no tenía más recorrido y no había preguntas diferentes, el departamento de prensa dio por finalizada la comparecencia a los diez minutos. No era necesario más. Xavi había dicho lo que tenía en mente antes de sentarse en la sala de prensa y no tendría la ocasión de hablar algo que no fuera sobre su futuro. No merecía la pena gastar más tiempo alrededor de lo mismo.