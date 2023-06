Hoy toca felicitar a Markel Zubizarreta

Esta tarde será muy fácil abrazarle o criticarle. Esta tarde, incluso en caso de victoria del Barça, mientras todo el mundo disfrute de la celebración y la fiesta de forma eufórica (con razón, claro), su extremada discreción puede llevarle a quedar eclipsado por el presidente o las futbolistas. No obstante, a él le importará bien poco. Él vive permanentemente en un segundo plano.

Así que antes de saber si el Barça se proclama campeón de la Champions, e independientemente del resultado que se produzca en Eindhoven, queremos felicitar al manager general de este equipo. Al ejecutivo que ha sido capaz de crear un súper equipo y sobrevivir a dos presidentes, más uno interino, a cuatro entrenadores y a unas futbolistas muy profesionales, pero con egos tan complicados o más que los del equipo masculino.

Me estoy refiriendo, cómo no, a Markel Zubizarreta. El verdadero arquitecto de este grupo irrepetible. Su experiencia no le llega a la suela del zapato de su padre, Andoni, sin embargo, es uno de los tipos que más al día está del fútbol actual, con más conocimientos de las nuevas tecnologías aplicadas a este maravilloso deporte y con un temple poco común en este sector.

Solo así se entiende que varios clubs españoles y europeos se hayan interesado para contratarle. Y no me refiero a equipos femeninos. Estoy hablando de clubs de LaLiga de futbol masculino o de la Premier. Clubs que han observado su trayectoria y que lo valoran al margen de si hoy conquista su segunda Champions como azulgrana.

Pues eso, que felicidades adelantadas a Merkel, al entrenador y a todas las futbolistas que desde hace unos años son la alegría del club y a aquellos directivos que se han creído este proyecto.

Messi se despide de París

Esta noche Leo Messi jugará su último partido con la camiseta del PSG. Una aventura forzada y construida de la noche a la mañana y que no le ha dado el resultado esperado. A partir ahora, cualquier cosa puede pasar.

Que se entregarse a la millonaria oferta árabe, que cambie de filosofía de vida y se traslade a Miami o que vuelva a su casa. O sea, a Barcelona.

Pronto sabremos la decisión final, pero como genio que es, hasta que no abra la boca, todo serán especulaciones. Eso sí, conociendo a Laporta, que nadie dude que intentará su vuelta hasta el último segundo.