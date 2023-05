Messi deshoja la margarita

Leo decidirá en las próximas horas su futuro y lo anunciará en los próximos días Al Hilal, Inter Miami, Barça y PSG, las cuatro opciones encima de la mesa

Leo Messi está cerca de decidir su futuro. Lo hará en las próximas horas, si no lo ha hecho ya, y tiene previsto anunciarlo en los próximos días. Tal y como explicó SPORT, la decisión es inminente. El futbolista no quiere que su próximo paso como futbolista se convierta en un serial y está ya deshojando la margarita. Solo puede quedar un pétalo.

Las opciones, básicamente, son cuatro y cada una de ellas tiene su porcentaje de posibilidades para llevarse al futbolista más codiciado del planeta. El Al Hilal saudí contaría con un 40%, la misma porción que el Inter de Miami. En cambio, las opciones del PSG y del Barça son escasas y llegarían al 10% cada una de ellas. Se trata, obviamente, de un ejercicio simbólico cuyo objetivo es definir de forma gráfica cómo está la situación. Estos son los pros y los contras que valora Leo Messi a la hora de elegir su futuro:

Barça

Leo Messi, hace pocas semanas, tenía muy claro que quería regresar al Barça. Estaba convencido de ello por todo lo que supone para él y para su familia. Era volver a casa, a Barcelona, donde ha pasado prácticamente toda su vida desde que llegó siendo un niño. A nivel sentimental lo significaba todo vestirse de nuevo con la camiseta blaugrana, lucir el brazalete y el escudo, jugar para el club de su vida, que nunca dejará de serlo.

También, lógicamente, le permitía mantenerse en la primera línea del fútbol mundial, en Europa, con capacidad para seguir ganando títulos, dirigido por su amigo, el hoy entrenador Xavi Hernández. Además, tendría la oportunidad de inaugurar el nuevo Camp Nou.

Sin embargo, aún no existe una oferta oficial por parte del Barça. Por lo menos no que cuente con las garantías necesarias para ser inscrito sin problemas en la competición. Por otro lado, es obvio que la desconfianza generada en 2021, cuando a última hora le impidieron firmar su nuevo contrato porque el club se echó atrás, aún no está del todo superada y Leo no quiere que la historia se repita. Le han pedido tiempo demasiadas veces y todo tiene un límite.

PSG

El conjunto parisino ha incluido a Leo Messi entre los futbolistas que sirven de reclamo para la nueva equipación de la próxima temporada, pese a que acaba contrato el 30 de junio. Deja muy claras las intenciones del PSG de retenerle. Ello le permitiría al '10' seguir en Europa, al más alto nivel y, de hecho, prácticamente le garantiza ganar títulos, con lo que podría superar los 43 títulos que ostentan él mismo y Dani Alves.

Por otro lado, seguiría siendo un candidato firme al Balón de Oro, un premio individual que colecciona desde su etapa en el Barça. Tiene siete.

En el aspecto negativo, parece que su etapa en París ha llegado a su fin después de dos años en los que no ha acabado de conectar con la afición. De hecho, fue silbado en varias ocasiones por diversos conflictos en los que el argentino siempre se mostró respetuoso con su club. No se trata de un vestuario fácil de gestionar, tampoco para los futbolistas.

Al Hilal

Marcharse a Arabia Saudita significaría convertirse en el futbolista mejor pagado de la historia. La oferta que le han hecho desde el país árabe es mareante y, segun las fuentes, va desde los 400 millones hasta los 500. Lo cierto es que el aspecto económico es de las pocas cosas positivas que le ofrece el Al Hilal. También podría situarse aquí la posibilidad de jugar junto a Sergio Busquets y Jordi Alba, algo con lo que se ha especulado las últimas semanas.

Eso sí, debería renunciar a permanecer en la elite del fútbol mundial porque la liga saudí es, a día de hoy, una competición menor y, pese a los esfuerzos por convertirla en referencia, así sigue. Además, no se trata de un país en el que a nivel familiar pudieran sentirse tan cómodos como en Barcelona, por ejemplo.

Inter Miami

Leo Messi tiene casa en Miami, lo que deja muy claro que se trata de una ciudad en la que podría llegar a sentirse como en casa. Además, siempre ha tenido en mente jugar en Estados Unidos y el Inter hace muchísimo tiempo que se ha interesado en él, mostrándole su deseo de incorporarle a su proyecto. Como pasa con el Al Hilal, Busquets también tiene una oferta del mismo club y podrían reencontrarse en la MLS.

Eso sí, esta competición tampoco es una gran referencia a nivel mundial aunque es cierto que ha crecido mucho los últimos años. Vivir en Estados Unidos sería su primera experiencia lejos de Europa como futbolista profesional.