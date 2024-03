Fórmula cantera más Kimmich y Rabiot

Kimmich, del Bayern de Múnich, era un jugador pretendido por Xavi / RONALD WITTEK

No coincido con la idea de Deco de no traspasar jugadores pero sí estoy muy de acuerdo en que no son necesarios muchos fichajes. Me explicaré. Hay jugadores que no están dando la talla y la relación precio-rendimiento que ofrecen es claramente deficitaria para el club. En consecuencia, lo que procede es buscarles una salida que revierta en ingresos y alivie masa salarial. Otra cosa es que Deco sepa, que lo sabe, que nadie quiere irse del Barça y ya esté preparando el camino para justificar una eventual ausencia de traspasos.

Por lo que respecta a los fichajes, creo sinceramente que con esta cantera no hacen falta tantos refuerzos. Con un pivote y un centrocampista físico, el equipo daría un salto competitivo muy notable. Suenan los nombres de Kimmich y Rabiot... ¡Me gustan! El alemán no está a gusto en el Bayern y termina contrato en 2025, es decir, o el club bávaro le traspasa este verano o no vería ni un euro el siguiente. El francés, por su parte, vendría con la carta de libertad. Oportunidades de mercado.

Kimmich sería caro, pero con un buen traspaso tipo Koundé o Raphinha, o los dos, se podría abordar la operación y ahí ya entraría la habilidad de Deco para hacerles cambiar de opinión, pues lo que está claro es que con Cubarsí y Lamine, ni el central francés ni el extremo brasileño son imprescindibles. Y aquí de lo que se trata es de dar vía libre a la cantera, no solo a ellos, sino también a Mika Faye o Chadi Riad, que destaca en el Betis, y a Marc Guiu o al pichichi del B, Pau Víctor.