Se estrecha el cerco sobre Lewandowski

Lewandowski ante Osasuna / Javi Ferrándiz

No mejoró el Barça ante Osasuna. Ganó otra vez por la mínima, pero no se dio el pretendido paso adelante de los jugadores, a los que el anuncio de la marcha de Xavi a final de temporada ha puesto en el foco de la crisis.

La reacción del público sí se produjo desde la misma salida de los futbolistas al terreno de juego. Lewandowski y Koundé fueron los más abucheados. El caso del polaco es el más relevante, no en vano, la pasada temporada se convirtió rápidamente en ídolo, pero su pobre rendimiento en esta campaña le ha hecho recorrer el camino a la inversa con la misma celeridad.

Lewy ya no tiene la bula de la afición y no solo porque ha perdido gol sino porque los barcelonistas perciben que no es el líder que necesita el equipo. En tiempos de crisis, y más en la singular situación que los acontecimientos han dejado el vestuario, se espera que la figura tome el mando de la reactivación.

La afición también le ha puesto en el punto de mira y Vitor Roque empieza a marcar

El miércoles era el día indicado y no sucedió. La comida de la plantilla en su casa fue solo un fuego de artificio. La situación de Lewandowski va adquiriendo una dinámica peligrosa. Todos sabemos lo que ocurre con su contrato la próxima temporada. Los 32 millones que va a costarle al Barça y sus casi 36 años de edad suponen un cóctel explosivo que tiene a la directiva en vilo.

Entre tanto, Vitor Roque, el fichaje que ha venido para sustituirle, marcó su primer gol como azulgrana y es ahora mismo otro joven que ilusiona a la afición. Los veteranos y los cracks superpagados están en el punto de mira. Y Lewandowski, el que más.