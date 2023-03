En Elche, Ansu Fati y diez más

Xavi está decepcionado por las palabras de Bori Fati, pero sigue confiando en Ansu Será titular en Elche y espera que marque para que gane en confianza

El Barça es un club muy dado a los incendios. Cada día puede aparecer un problema. Con el ‘caso Negreira’ todavía ardiendo, esta semana ha sido el turno de Ansu Fati. No ha dicho nada el joven jugador de La Masia, pero sí su padre, que mostró su enfado durante la noche del martes en los micrófonos de la COPE por el poco protagonismo que está teniendo su hijo en los últimos partidos, asegurando que si fuese por él, se lo llevaría del Barça. No le gustó nada que Ansu saliese en el clásico al terreno de juego cuando se estaba a punto de cumplir el minuto 90.

Las palabras de Bori Fati han causado cierta decepción en Xavi y el resto de miembros del cuerpo técnico. Creen que son injustas pues ellos siguen creyendo en el jugador y que lo han demostrado en las últimas semanas con las oportunidades que le han dado cuando no han podido contar ni con Lewandowski ni con Dembélé.

De hecho, Ansu ha sido titular en seis de los últimos once partidos de Liga en los que ha estado disponible, pues se perdió el de Almería por unas molestias. En esos once encuentros, el ‘10’ del Barça no ha podido marcar ningún gol y tampoco ha dado asistencia alguna. Su último gol en la Liga data del 20 de octubre del año pasado ante el Villarreal. Su último tanto en la presente temporada, lo marcó el 19 de enero en Ceuta en los octavos de final de la Copa del Rey. Una semana antes, también había marcado en la semifinal de la Supercopa contra el Betis.

Pero a pesar de que sus números no están siendo buenos, Xavi ha seguido confiando en él. Cree que es un jugador al que debe recuperar, pues ya demostró antes de las lesiones que podía convertirse en uno de los mejores delanteros del mundo.

TITULAR EN ELCHE

Por ello, y a pesar de la decepción por las palabras del padre del jugador, Xavi tiene claro que este sábado, en Elche, Ansu volverá a ser titular. Probablemente formará ante el colista de Primera con una delantera que completarán Ferran Torres y Robert Lewandowski. El técnico de Terrassa espera que Ansu se reencuentre con el gol más pronto que tarde y que sea muy útil en este final de curso.

Recuperar al jugador de La Masia es uno de los retos que Xavi se marca en lo que queda de temporada. No tendrá en cuenta las palabras de Bori Fati y su deseo no es otro que animar al jugador para que recupere su mejor nivel y vuelva a ofrecer grandes alegrías al barcelonismo. También quiere hacerle ver que, aunque lleve ya tres temporadas en el primer equipo, todavía, con 20 años, es muy joven y debe tener paciencia. Como la tuvo él en su día.