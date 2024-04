Lanús, Fortaleza y Always Ready se llevan los triunfos a casa

El delantero Walter Bou selló este jueves el triunfo del argentino Lanús ante el venezolano Metropolitanos, con un doblete en un lapso de cinco minutos, en la tercera jornada del grupo G de la Copa Sudamericana. Bou abrió el marcador en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, en el minuto 28, para luego anotar el segundo tanto en el 33, lo que aventajó rápidamente a su equipo, que lidera su grupo, con siete puntos, al cierre de esta jornada. El delantero de la Concordia ya registra en las estadísticas del actual torneo regional tres goles, de los cuales el primero fue el que le dio la victoria al Lanús por 2-1 el pasado 11 de abril ante el peruano Deportivo Garcilaso. Por su parte, Metropolitanos, que necesitaba, obligatoriamente, obtener los tres puntos este jueves, se mantiene como colista del grupo con 0.

En el segundo tiempo, los locales tuvieron una oportunidad tras un centro de Robinson Flores que Marco Bustillo no logró a cabecear bien.

Del grupo G, el brasileño Cuiabá está en la segunda posición de la tabla, con cinco puntos, mientras que el Garcilaso en la tercera, con uno menos. En la siguiente jornada, Cuiabá recibirá al Metropolitanos y Garcilaso al Lanús.

Always Ready sube a la cima del grupo A

Los bolivianos Héctor Cuéllar y José Martínes anotaron los goles en la victoria por 2-0 del Always Raedy ante el César Vallejo, que deja al equipo de Bolivia en la cima del grupo A con 7 puntos y en el sótano a la escuadra de Perú. El 'millonario' está posición de clasificación con 7 puntos, seguido por el Defensa y Justicia argentino que acumula 4, el Independiente Medellín que tiene 3, y que se enfrentan este mismo jueves, mientras que César Vallejo está en el fondo con la casilla en blanco.

Los goles en el 'Estadio Municipal de El Alto', ciudad vecina de La Paz a 4.090 metros sobre el nivel del mar, se anotaron a los 14 y 91 minutos del duelo. El partido fue dirigido por la juez brasileña Edina Alves, que estuvo acompañada en la terna por sus compatriotas Neuza Back y Fabrini Bevilaqua.

Always Ready mostró desde un comienzo su obligación de sumar los tres puntos en disputa y lo hizo mediante los bolivianos Robson Matheus y Adalid Terrazas como ejes de su juego. En los primeros minutos, el 'millonario' boliviano forzó dos intervenciones del equipo de 'los Poetas' con una jugada colectiva y un tiro libre. Cuéllar remató desde fuera del área, su tiro rozó en un jugador del equipo peruano que descolocó al meta Carlos Grados y el balón se metió en la portería.

Después del gol el equipo boliviano se convirtió en dominador absoluto ante un rival que optó por atrincherarse. Always Ready pudo ampliar su ventaja, pero el VAR anuló un gol del brasileño Wesley y otro del ecuatoriano Carabalí en jugadas donde hubo posiciones adelantadas milimétricas de ambos atacantes. Además, la figura del portero Grados se agrandó cuando detuvo un par de remates de media distancia del equipo local dirigidos a puerta.

El libreto se repitió en el segundo tiempo, ya que Always Ready no dejó de manejar el partido e insistir con remates lejanos. Con varios cambios encima, dispuestos por el entrenador Guillermo Salas, el equipo visitante no cambió su planteo para acercarse a la portería del venezolano Alaín Baroja. César Vallejo solo se acordó de atacar en el epílogo del partido, pero eso fue aprovechado por Martines que en un contragolpe liquidó el partido.

En la próxima jornada, el 7 de mayo, Always Ready recibirá a Defensa y Justicia, mientras que César Vallejo también será local ante Independiente Medellín.

Fortaleza noquea a Boca Juniors

Fortaleza tumbó este jueves a Boca Juniors por 4-2, con dos goles del argentino Juan Martín Lucero y tres asistencias de su compatriota Tomás Pochettino que sitúan al equipo brasileño con pleno de victorias al frente del grupo D. El cuadro xeneize se deshizo como un azucarillo en el Arena Castelão, donde solo plantó cara en la primera mitad y terminó por dormirse en la segunda para encajar una goleada impropia para todo un seis veces campeón de la Libertadores.

Lucero abrió la lata para los leones y Merentiel dejó todo igual, pero Fortaleza se desató tras el descanso con los tantos de Lucero, de nuevo, y otros dos más de Yago Pikachu. Mención especial también para Pochettino, que dio tres asistencias. Boca maquilló el resultado en la recta final del encuentro por medio de Kevin Zenón.

La formación de Buenos Aires se complica con esta derrota, pues se queda segundo con cuatro puntos, cinco menos que el Fortaleza. En el otro partido del grupo, Sportivo Trinidense paraguayo sumó sus primeros tres puntos tras vencer, por 2-0, al Nacional Potosí boliviano, colista con uno. En la Sudamericana solo el primer colocado pasa directamente a los octavos de final y el segundo está obligado a jugarse la clasificación en una eliminatoria previa ante uno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El partido de esta noche no pudo empezar mejor para el conjunto dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda. No se había cumplido el minuto cinco cuando la defensa de Boca vaciló, Figal se hizo un lío y regaló el esférico a Pochettino, quien rápidamente metió un pase al espacio para Lucero. El argentino entró en el área y definió ante la salida de Sergio Romero.

La fiesta pareció venirse abajo a partir del minuto quince, cuando el cuadro xeneize se recompuso y empezó a crecer a pesar de la adelantada línea de presión de los locales. Poco tuvo que apretar para hallar el empate. Jugada entre Langoni y Saralegui, centro y remate de primeras de Merentiel, viejo conocido del fútbol brasileño tras su paso por el Palmeiras.

Con todo igualado, Fortaleza apostó por un fogonazo de Yago Pikachu, el estandarte del equipo, capaz de jugar de lateral, extremo, mediapunta y hasta de delantero, lo que le pongan. A punto estuvo de poner de nuevo por delante a los leones. Fabra y Langoni también tuvieron muy cerca el gol de la remontada para Boca.

Fortaleza recuperó la intensidad tras el descanso. Zé Welison avisó primero con un disparo desde lejos y después se desató el huracán. Lucero marcó el segundo en una jugada a balón parado cobrada por Pochettino. Todo el mundo pensaba que iba a centrar en largo, pero puso el balón manso en la corona del área para el cabezazo del camisa 9.

Pochettino también asistió en el primero de Pikachu, que remató casi sin ángulo a Romero. Y aún faltaría el segundo del lateral, con el pecho, a placer, tras un centro defectuoso de Machuca que pasó por encima de Romero, quien no tuvo su mejor noche. Zenón pondría el 4-2 en los últimos minutos para un Boca que decepcionó en tierras brasileñas.

Racing logra un punto valioso

El Racing de Montevideo consiguió este jueves un empate 2-2 en su visita al paraguayo Nacional en un partido de la tercera jornada de la fase de grupos del que rescató un punto para escalar a la segunda posición del grupo F del torneo continental. Con este resultado, el club uruguayo acumula cinco y escolta a Argentinos Juniors, líder con seis. Con goles del argentino Tomás Verón y Juan Sebastián Rivero, Racing le quitó la ilusión de su primera victoria del torneo a un Nacional que se había adelantado en el marcador con un tanto de Gustavo Caballero a los 36 minutos y después con el de Jordan Santacruz a los 69.

En el estadio Defensores del Chaco, La Academia tuvo un buen arranque, logró mantener más tiempo el balón, frente a un Racing que perdió ritmo y atacaba poco. El cuadro Tricolor complicaba a la defensa rival, pero le faltaba conexión en la última línea de ataque para poder definir, hasta que la insistencia del delantero Gustavo Caballero llegó a buen puerto. Un pase largo desde el medio campo aterrizó en la delantera de El Tricolor, donde Caballero marcó en el minuto 36.

A Nacional le duró muy poco el festejo, pues pasaron solo tres minutos antes de que Robinson Ferreira, totalmente rodeado por la defensa rival, asistiera al argentino Tomás Verón, que rompió la portería de Antony Silva (m.39).

En el segundo tiempo, los locales mantuvieron la actitud, frente a un Racing que trataba de inquietar sin ser peligroso.

La entrada al campo de Jordan Santacruz le dio un giro de timón al conjunto paraguayo. Un tiro de esquina servido con la derecha por Blas Cáceres llegó directo a Santacruz, quien de cabeza anotó el segundo de La Academia, un gol que tomó a Bacchia completamente desprevenido.

En el minuto 78, los dirigidos por Eduardo Espinel le dieron a un Nacional, algo desconcentrado, la misma dosis que en el primer tiempo e igualaron con gol de Juan Sebastián Rivero, que recibió un centro de Agustín Alaniz.

Con el empate, la formación paraguaya es colista del grupo F con un punto. El próximo 7 de mayo, en la cuarta jornada del torneo, Racing recibirá en el estadio Centenario a Argentinos Juniors, mientras que Nacional esperará en Asunción al brasileño Corinthians.