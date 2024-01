David López y Real Madrid TV: ¿Cuánto durará la broma?

¡Rajada monumental de David López contra el árbitro en el descanso! El jugador del Girona no se cortó un pelo... / DAZN

Alguien nos lo tendrá que explicar. Y de manera muy detallada. Mientras desde la RFEF apuestan por la “transparencia” con la publicación de las conversaciones de las revisiones entre el árbitro de campo y el de la sala del VAR, como explicó Medina Cantalejo, en LaLiga siguen sucediendo cosas inaceptables.

La decisión es muy acertada. Algo que espectadores, clubes, jugadores, entrenadores e incluso excolegiados llevan tiempo pidiendo a gritos. Decía que “no tienen nada que ocultar” y que servirá para demostrarlo. Sin embargo, horas después se conocía la sanción a David López por sus palabras dirigidas a Ortiz Arias el pasado 22 de octubre.

Le han caído 4 partidos por “ofender y humillar” al árbitro con sus declaraciones, apuntó Competición tras la denuncia del CTA. Argumentaron que “sobrepasa la libertad de expresión”. "Intentas centrarte en el partido, pero es difícil, te falta el respeto, te insulta, es difícil trabajar así" fueron las palabras del jugador a los microfonos de DAZN.

¿Pero qué pasa con Real Madrid TV? El conjunto blanco usa sistematicamente Real Madrid TV para desprestigiar a los árbitros, pero aquí no hay ninguna denuncia del CTA. ¿Por qué será? El propio Medina Cantalejo lo valoró: “Jamás he visto que se presione a un árbitro así. Lo que hace Real Madrid TV no se ha visto en ningún deporte”. Y normal. De suceder, habría sanción al instante, y bien dura.

Cada vídeo sin sanción es una puñalada profunda a una competición que se desangra lentamente. Su última víctima, Alberola Rojas, a dos días de la Semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. “En la única derrota del Madrid esta temporada, ante el Atlético de Madrid, cometió en momentos clave del partido graves errores que perjudicaron al Madrid”, reza el vídeo. Una auténtica verguenza.

No, no son las palabras en caliente de un jugador con las pulsaciones disparadas. Son producciones de tres minutos en la que ningún detalle se deja al azar. Cada palabra, cada imagen, el tono, el ritmo... Todo está elegido minuciosamente. Cuándo y cómo quieren. Libre albedrío en todo su esplendor.

No hay denuncias. No hay sanciones. Y esto asusta. ¿No se sobrepasa la libertad de expresión aquí? Quien pierde especialmente ante este escenario son los aficionados. Tenemos el deber de proteger el fútbol. Ya en otro momento abrímos el melón de llevar la Supercopa a Arabia. Un país plural, con cultura futbolística y que respeta los derechos humanos más básicos. Notése la ironía. Quizá, y solo quizá, la explicación a todas estas cosas inexplicables sea el dinero.