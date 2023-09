¿Cuánto nos costará que se quede Joao Félix?

El fichaje de Joao Félix llegó sobre la bocina, el último día de mercado el Barça logró la cesión por un año del futbolista portugués del Atlético de Madrid y llegó sin querer hacer mucho ruido y acompañado de otro Joao, el lateral Cancelo.

Joao había estado el último año de ‘Erasmus’ en el Chelsea para tratar de romper la mala experiencia que estaba teniendo en el Atlético, con una relación tormentosa con el ‘Cholo’ Simeone y con la afición rojiblanca.

Hay futbolistas que cuando fichan por un club por mucho dinero les pesa esa cifre y les persigue, Joao Félix ha llegado al club blaugrana sin coste inicial y con un sueldo muy rebajado tras renovar a la baja pero por más años con los colchoneros.

En cambio con el portugués le puede pasar al club blaugrana lo contrario. ¿Cuánto nos pedirá el Atlético para que se quede? El jugador había demostrado siempre mucha calidad individual pero en el Barça se ha encontrado un entorno muy favorable, un juego que le va que ni pintado y la confianza del técnico, aunque no estuviera en su lista de prioridades.

Ante el Amberes, Joao Félix demostró que está encantando en el Barça y que sale al campo con ganas de comerse al rival y a todos los fantasmas que le han perseguido estos últimos años en el Atlético y en un Chelsea en el que no pudo brillar. Dos goles y una asistencia del portugués ayudaron a que el Barça tuviera un arranque plácido en la Champions League. El rival es cierto que no tenía mucho empaque, pero no sería la primera vez que la cenienta del grupo le da un revolcón al Barça. El equipo empezó la fase de grupos con tres puntos maravillosos que seguro ayudarán a enfocar la Champions de otra manera.

El Barça no incluyó la opción de compra en la cesión que realizó y le tocará negociar para lograr que Joao Félix pueda ser definitivamente futbolista blaugrana. Quizás hay que mover ficha antes que sus números sean de escándalo y Atlético nos pueda pedir una cifra inasumible y que termine, quién sabe, en Arabia Saudí cubierto de oro.