Koundé no despega: una historia de altibajos con un futuro abierto

Jules Koundé se decidió por el Barça cuando todos los caminos apuntaban al Chelsea. Era el verano de 2022 y se convirtió en la venta más cara en la historia del Sevilla (50 millones fijos más 10 en variables). Tres años antes el club andaluz había pagado 25 kilos al Girondins, una cifra bastante alta, pero que Monchi celebró como un triunfo: “Ya veréis dentro de unos años”.

Tras unos meses de adaptación Koundé le dio la razón hasta convertirse en uno de los mejores centrales de la competición. En el verano del 2021 el Sevilla rechazó una propuesta millonaria del City, pero en el siguiente verano aceptó la propuesta del Barça. Koundé llegaba al Barça para formar la mejor pareja de centrales de LaLiga. Así lo veía Xavi, que convenció al francés de no ir al Chelsea con un proyecto ilusionante y un detalle importante: le prometió convertirlo en un central más completo.

Que Xavi se imaginaba a Koundé como central lo demuestran sus palabras en la serie documental 'FC Barcelona, una nueva era': "¿Te lo imaginas a él y a Araujo juntos? Dios mío, son dos bestias. Con ellos podemos jugar una línea muy alta, como el Liverpool". Han pasado ya dos temporadas desde que Koundé llegó al Barça y en ningún momento se ha consolidado la pareja que imaginó Xavi junto a Araujo.

Una situación que ha afectado al propio futbolista, frustrado ante la imposibilidad de tener continuidad en el centro de la defensa. La temporada pasada fue clave en la consistencia defensiva del equipo haciendo funciones de lateral derecho. Y esta, a pesar de jugar de central en el primer tramo, está volviendo a jugar más escorado.

Ante esta cuestión Xavi insiste que el Barça está jugando en defensa con una línea de tres centrales y que la mayor parte del tiempo no está haciendo de lateral derecho. Pero el francés no termina de estar cómodo.

La conexión con Lamine

Lo más llamativo seguramente es que es en defensa donde está sufriendo más, porque en ataque está siendo un buen complemento para Lamine.

La sensación es que el canterano mezcla mejor con Kounde que con Cancelo y que además el equipo está más equilibrado. Que el francés sea un defensa más posicional, permite a Lamine ocupar la banda con mayor libertad y espacios. Además, es un defensa con mucha claridad para simplificar las jugadas, algo que también beneficia a Yamal.

Koundé estaba siendo el mejor central del Barça hasta que sufrió una lesión en la rodilla en octubre. A partir de ahí su rendimiento defensivo como central bajó. El francés sufrió en situaciones donde normalmente se imponía como los uno contra uno o jugadas de cuerpear con los delanteros.

Partidos como ante el Alavés en el Lluís Companys hicieron que Xavi buscara soluciones para el centro de la defensa. La lesión de Cancelo y la búsqueda del equilibrio defensivo han hecho que Xavi recurra a Koundé más como lateral derecho. El francés apenas está descansando y ante el Granada volvió a dejar muestras no estar pasando por su mejor momento.

Koundé no está logrando sobrevivir a los problemas estructurales del equipo. El Barça no está defendiendo bien esta temporada y los centrales del equipo están muy expuestos a situaciones de emergencia en cada partido. La situación económica del club hace que este verano puedan haber ventas importantes y Koundé ya no es intransferible.

A pesar de que la propuesta más importante es la del Bayern por Araujo, el club no es partidario de la venta del uruguayo. Koundé y Christiensen, dos defensas con mucho mercado en la Premier, son carpetas que el club tiene abiertas pensando en el verano. Sobre todo tras la irrupción de Cubarsí y el overbooking de centrales.

También habrá que ver qué quiere hacer Koundé, que sigue imaginando su carrera como central. El francés, además, ha perdido a algunos de sus mejores amigos en el vestuario, como Kessié y Dembélé esta temporada, y tendrá mucho que decir sobre sus planes de futuro en junio. Xavi lo fichó imaginando una dupla histórica con Araujo, pero dos años después el Barça está dispuesto a escuchar ofertas por él.