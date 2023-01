¿Por qué no juega Carlos Alcaraz el Open de Australia 2023?

El tenista español acudía a Melbourne como número uno del ranking ATP Rafa Nadal defiende título y Novak Djokovic vuelve a escena en Melbourne

El primer gran título del año toma Australia como escenario. Hoy lunes 16 de enero dio inicio el Open de Australia, el primer Grand Slam del 2023 en juego.

Rafa Nadal defiende el título con el que obtuvo su 22º Grand Slam para seguir haciendo historia. Sin embargo, el torneo contará con una gran ausencia, y es ni más ni menos que el número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

Un torneo de esta categoría reúne a los mejores. El año pasado no defraudó y el manacorí logró tocar la gloria después de remontar un partido que parecía perdido ante Daniil Medvedev. El que sí que estará este año será Novak Djokovic, que volverá a pisar las pistas de Melbourne después del 'lío' que tuvo por no estar vacunado contra el Covid.

ALCARAZ, BAJA POR LESIÓN

Sin embargo, nadie contaba con la ausencia del actual número uno, Carlos Alcaraz. Y es que el murciano lo ha hecho saber a través de sus redes: "Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia. Desgraciadamente, no podré jugar ni el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante. Nos vemos en 2024, Australian Open".

Tenía la oportunidad de dejar atrás el recorrido del año pasado, ya que cayó en tercera ronda frente a Mario Berrettini, y se postulaba como uno de los candidatos a levantar el título. Sin embargo, una lesión lo aparta de su objetivo. Ahora, solo cabe esperar que su vuelta a la pista se produzca lo antes posible.