Empieza la batalla por el primer Grand Slam del año

Rafa Nadal y Novak Djokovic se presentan al torneo como máximos favoritos El balear debutará en la madrugada del lunes ante el británico Jack Drapper

Llegó el día D. El marcado en rojo para muchos tenistas, que esperan arrancar el año de la mejor manera posible, haciendo un buen papel en un Grand Slam. Este lunes arranca en Melbourne una nueva edición del Open de Australia con dos nombres propios destacando entre el resto: Rafa Nadal, vigente campeón; y Novak Djokovic, nueves veces ganador del torneo.

Los dos últimos representantes del ‘Big Three’ que aspiran a todo en Melbourne y que no se cruzarían hasta una hipotética final. Todo un aliciente, para ellos, y para los aficionados al tenis.

Un torneo que cuenta también con algunas bajas importantes, como la de Carlos Alcaraz, el número uno del ranking, que tuvo que bajarse de la pelea por culpa de una inportuna lesión mientras entrenaba, apenas unos días antes de volar a Australia. El murciano, que fue eliminado el curso pasado en tercera ronda, tenía una oportunidad de oro de ampliar su saco de puntos en este primer grande del año, ya que apenas defendía unidades, pero serán ahora sus rivales los que podrán aprovechar para recortar distancias e incluso arrebatarle la posición de honor al frente de la clasificación.

A repetir triunfo

En la edición de 2022, con Novak Djokovic fuera de juego, Rafa Nadal, que no llegaba en sus mejores condiciones, acabó coronándose campeón doblegando a Daniil Medvedev en otra final épica entre ambos.

Una nueva corona con la que el balear adelantaba a Djokovic y Federer colocándose con 21 Grand Slams en su palmarés, una cifra que aumentaría unos meses después conquistando Roland Garros.

Rafa quiere repetir éxito y tiene claro que no ha venido a este ‘major’ ”de paseo”. “Lo que ocurrió el año pasado es tan solo una muestra de lo que es el deporte. Uno es capaz de ganar una serie de partidos y las cosas pueden pasar. Lo que parece imposible luego deja de serlo”, afirmó en la previa.

El balear tampoco llega este año en su mejor momento y con dos derrotas en la United Cup (ante Norrie y De Miñaur) como carta de presentación, ha realizado sesiones dobles en Australia para prepararse lo mejor posible. “Esto me da una confianza que me ayuda. Estoy preparado para jugar bien”, aseguró.

Esta madrugada (sobre las 04:30 horas), el manacorí, que se presenta como primer cabeza de serie, debutará en la Rod Laver Arena ante el británico Jack Draper, un tenista de 21 años y número 40 del ranking al que algunos consideran el sucesor de Andy Murray. Un duelo inédito, ya que nunca se han enfrentado antes en partido oficial.

“Es probablemente una de las primeras rondas más complicadas que me podrían haber tocado como cabeza de serie. Es joven, rápido y está creciendo exponencialmente en la clasificación”, explicó Nadal en la previa sobre su rival.

Por el lado de Rafa también transitan Stefanos Tsitsipas, con el que podría vérselas en semis y Medvedev que podría esperarle en cuartos de final. En su camino podría vérselas también con Tiafoe, quien lo eliminó en octavos del pasado US Open.

Djokovic, favorito

Por el otro lado del cuadro Novak Djokovic buscará volver a reinar en Melbourne. El serbio se quedó fuera el curso pasado al ser deportado por su negativa a vacunarse de la covid. En este 2023, con la nueva normativa, Novak pudo entrar sin problemas en el país, donde fue recibido con todos los honores.

El público ha demostrado que Nole sigue siendo todo un héroe en cuanto al mundo del tenis se refiere y este viernes se lo hizo saber con una gran ovación cuando saltó a la Rod Laver en un duelo de exhibición ante Nick Kyrgios. Un encuentro que sirvió también para despejar dudas sobre el estado de forma del balcánico, que hizo saltar todas las alarmas hace unos días al retirarse de un entreno con Medvedev por molestias en su rodilla izquierda.

“Obviamente estoy siendo algo más cauto. No estoy yendo al máximo en las sesiones de entrenamiento, me estoy guardando energía para la semana que viene. Espero que no me cause ningún tipo de problema durante el torneo”, comentó.

Djokovic arranca este Grand Slam con el cartel de gran favorito y tendrá como primer rival al español Roberto Carballés.

El nueve veces campeón del Open de Australia ha pasado página sobre lo ocurrido en 2022. “La cantidad de experiencias positivas que he vivido en Australia superan la experiencia negativa del año pasado. Si guardara rencor quizás no estaría aquí hoy”, reveló en la rueda de prensa previa en la que admitió que ser el tenista con más Grand Slams es una”motivación” para él. “Quiero ser el mejor y ganar los mejores torneos, no hay nada que ocultar al respecto”, afirmó.

Si gana en Melbourne, empataría a 22 con Nadal. En su camino podrían cruzarse Pablo Carreño o Casper Ruud, tercero del ranking.