LeBron James explota tras una decisión arbitral en la Super Bowl

A la estrella de los Lakers, que apoyaba a los Chiefs, no le gustó como se decidió la Super Bowl Una de las jugadas que más polémica despertó fue el agarrón de James Bradberry a Juju Smith-Schuster, castigado por los árbitros tras un leve empujón

Los Kansas City Chiefs se proclamaron campeones de la Super Bowl LVII tras imponerse 38 - 35 a los Philadelphia Eagles en un duelo histórico que enfrentó a Patrick Mahomes, elegido MVP del partido, contra Jalen Hurts.

Como es habitual, grandes estrellas y personalidades de los Estados Unidos han seguido muy de cerca el 'show' que representa la mediática final de la NFL. Una de las jugadas que más polémica despertó fue el agarrón de James Bradberry a Juju Smith-Schuster, castigado por los árbitros tras un leve empujón que tranquilizó mucho a unos Chiefs que veían cómo se la posible remontada de los Eagles quedaba pulverizada.

LeBron James, que se convirtió la semana pasada en el máximo anotador de la historia de la NBA, quiso dar su opinión en su cuenta personal de Twitter. Pese a apoyar a los Chiefs durante la final, no estuvo de acuerdo con la decisión y compartió el siguiente mensaje.

Sorry but I don’t like that call! Not for the Super Bowl man! 🤦🏾‍♂️