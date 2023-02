Kansas City Chiefs, campeones de la Super Bowl LVII

Una patada de Harrison Butker a falta de 10 segundos selló la victoria para los de Kansas Los Chiefs se impusieron 38-35 a Philaldelphia Eagles en un encuentro frenético y lleno de alternancias en el marcador

Los Kansas City Chiefs se coronaron campeones de la Super Bowl LVII tras derrotar 38 - 35 a los Philadelphia Eagles en un duelo de altos vuelo entre los dos mejores equipos de la competición.

Patrick Mahomes se alzó con el trofeo MVP del partido, y sus 27 años ya luce dos anillos de campeón, un hito que pocos quarterbacks han logrado a tan temprana edad. Finalizó el encuentro con 182 yardas de pase y 3 touchdowns, completando 21/27 en pases a los que sumó otras 44 yardas en jugadas de carrera.

Tras caer en la Super Bowl de 2021 ante los Buccaneers de Tom Brady, Kansas City Chiefs alcanza la gloria de nuevo y lo hace esta vez sumando otro gran nombre propio a la ofensiva de Mahomes y Kelce: Isiah Pacheco, que con sus 76 yardas terrestres y una anotación fue un quebradero de cabeza para la defensa rival.

Los Chiefs de Mahomes hacen historia en la NFL cosechando su segundo trofeo Vince Lombardi en cuatro años, y apuntan a marcar una época en la liga.

La Super Bowl empezó con una magnífica puesta en escena de ambas unidades ofensivas, dos de las más talentosas de la NFL. Los Philadelphia Eagles fueron los encargados de recibir la primera posesión de ataque, y rápidamente demostraron su poderío en todas las zonas del campo. Jalen Hurts conectó buenos pases con Devonta Smith que permitieron sellar los primeros downs y se apoyó en sus runningbacks cuando la defensa protegía la zona aérea. Dallas Goedert en el tight end y Gainwell permitieron a los Eagles colocarse a tan solo una yarda de la end zone rival, una secuencia que fue culminada con un quarterback ‘sneak’ de Hurts, que ponía el 7 -0 inicial en el marcador.

La ofensiva de Kansas supo contestar al primer drive exitoso de su rival, y lo hizo con sus tres máximos protagonistas. Isiah Pacheco fue el artífice de un par de grandes carreras que obligaron a los Eagles a alinear más defensores en la caja para parar los envites terrestres, y fue ahí donde apareció el dúo mortal de Chiefs. Mahomes conectó con Travis Kelce en un pase de 20 yardas que colocó a su equipo en muy buena posición de campo, y acto seguido volvieron a encontrarse para anotar el touchdown que empataba la contienda 7 -7. El partido no podía empezar de mejor manera, con los mejores jugadores de los dos equipos apareciendo en escena.

Acto seguido fue la defensa de Kansas quién gracias a la buena presión de su línea defensiva obligó a Eagles a despejar el balón, exhibiendo por primera vez la gran capacidad de su coordinador defensivo, Steve Spagnuolo, en atacar por diferentes gaps a la protección rival. La ofensiva de Chiefs supo dar continuidad a las buenas sensaciones que había dejado en su primer drive y la dupla Mahomes-Kelce seguía haciendo mucho daño en la zona intermedia, pero un tiro de campo fallado de Harrison Butker de 42 yardas evitó que la franquicia de Kansas pudiese ponerse por delante en el marcador.

Fue aquí donde vimos por primera vez el talento de brazo del quarterback de Philadelphia. Tras una salida falsa de Frank Clark que colocó a sus rivales en la zona central del campo, Jalen Hurts lanzó un espectacular pase de 42 yardas hacia AJ Brown, receptor que se adelantaba a sus defensores y anotaba el touchdown para su equipo. 7 a 14 en el luminoso en tan solo unas pocas jugadas, una muestra perfecta de la explosividad que posee el combinado dirigido por Nick Sirianni.

WHAT AN ADJUSTMENT. HURTS TO BROWN 45-YARD TOUCHDOWN!

Hurts estaba jugando a nivel MVP, conectando pases a diestro y siniestro y consiguiendo primeros downs con sus piernas de manera muy efectiva. Pero en la NFL todo puede cambiar en tan solo unos segundos. Tras completar un buen pase hacia Pascal en una jugada de 'rollout', el quarterback veía el balón se le escapaba de entre sus manos, provocando un fumble que rápidamente recuperaría el rival hacia la endzone. Nick Bolton, linebacker de Kansas, igualaba el encuentro a 14 y los ánimos parecían ahora del lado de Chiefs tras el desacierto garrafal de su enemigo.

Pero si algo ha caracterizado a Hurts esta temporada es su valentía, y lo evidenció en su siguiente drive, tan solo unos segundos después de ver como un error suyo penalizaba por completo a su equipo. Tras encontrar a Gainwell y Scott en pases por fuera de los números y una ‘flag’ de la línea ofensiva rival, el mariscal sumó su segundo touchdown de carrera del partido. No parecía notar la presión de toda una Super Bowl, y es que el jugador de tan solo 24 años campaba a sus anchas en el State Farm Stadium de Arizona ante la atenta mirada de todo el mundo.

Tras otra exitosa defensa de la unidad defensiva de Philadelphia, Patrick Mahomes salió cojeando a la línea de banda tras ver como un jugador rival caía encima de su tobillo ya lesionado. Por suerte, todo quedó en un susto a la postre. La primera parte finalizó con un field goal exitoso de Elliot que suponía el 14-24 en el marcador. Los Eagles marchaban al descanso dos posesiones por encima y con la sensación de dominar el ritmo de partido.

Kansas necesitaba arrancar la segunda mitad con un buen drive ofensivo, y eso fue exactamente lo que pasó. Andy Reid involucró al McKinnon en el backfield y el jugador cosechó un buen par de jugadas que pusieron a su equipo en una muy buen posición de campo, Mahomes no parecía resentirse demasiado de su dolor en el tobillo e incluso completó una carrera de 15 yardas que colocaba a su ataque a unos pocos pasos de la zona de anotación. Al final apareció Pacheco para anotar el touchdown inicial de los segundos treinta minutos de encuentro que ponía el 21 a 24 en el casillero.

El siguiente drive de ataque empezó con un susto para Eagles, que veía como un fumble de Miles Sanders era recuperado por el rival y llevado a la zona rival para touchdown. Tras revisión, los árbitros determinaron que el corredor no tenía posesión, por lo que la anotación quedó invalidada. Ahora sí, la defensa de Kansas evitó encajar el touchdown y tras la buena patada de campo de Elliot, recuperaban posesión con 21 a 27 en el marcador. Volvían a estar a una anotación

El tercer cuarto finalizó con un gran papel de Isiah Pacheco en el juego de carrera de Kansas, indetectable para la defensa rival a lo largo de la contienda.

Los últimos quince minutos se iniciaron con un excelente repertorio de pases de Mahomes a sus compañeros, en especial a Juju-Smith Schuster, que veía cada vez más cerca la endzone. Tras engañar a toda la secundaria de Eagles, Mahomes lanzó un pase a la zona lateral para Kadarius Toney, receptor que anotaba el touchdown a placer. Por primera vez en toda la Super Bowl, los Chiefs se adelantaban en el marcador con el 28-27.

Los de Philadelphia necesitaban reaccionar y devolver el golpe, pero sucedió todo lo contrario. Tras un ‘4 y fuera’ rápido, Kadarius Toney protagonizó un espectacular retorno de punt de 65 yardas que ponía a Chiefs de nuevo a las puertas de la anotación. El libro de jugadas de Andy Reid, una fuente inagotable de recursos, dejó totalmente solo a Sky Moore que anotaba el touchdown y ponía el 35 a 27. Se agotaba el tiempo para Hurts y compañía.

The @Chiefs climb all the way back! INCREDIBLE.





