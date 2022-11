¡Espectacular! La increíble recepción de Njoku a una mano

El tight end de los Cleveland Browns protagonizó la jugada de la jornada en la NFL David Njoku atrapó un potente balón a una mano para anotar un touchdown decisivo para su equipo

David Njoku fue protagonista del partido en que los Cleveland Browns derrotaron por 23 - 17 a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady.

El Tight End de los Browns atrapó un potente balón a una mano que empató el partido para su equipo y envió el encuentro a la prórroga. Njoku corrió una ruta vertical donde hizo valer el buen pase de su quarterback, Jacoby Brisett. La jugada de la jornada 12 en la NFL.

What a catch 🔥 @David_Njoku80



