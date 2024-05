Bielsa en estado puro: convocó a un amateur para la absoluta de Uruguay

Tras haber anunciado que la selección de Uruguay disputará un amistoso ante Costa Rica, la misma Asociación Uruguaya de Fútbol explicó que dicho encuentro el 31 de mayo se disputará con todo jugadores del rentado nacional, en lo que será una convocatoria que se esperaba enteramente compuesta por futbolistas de la Primera División charrúa.

Pero siempre Marcelo Bielsa sorprende con alguna de sus genialidades, y no desaprovechó la oportunidad. El seleccionador metió en su lista a Walter Domínguez, delantero de 24 años del Soriano de división amateur en Uruguay, y gran figura de la Copa Nacional de Selecciones OFI que, paradójicamente, le ha abierto las puertas de la absoluta 'Celeste'.

MÁS GOLES QUE PARTIDOS

"Sí, sí, me llamaron. Muy contento la verdad. No lo esperaba. Me cayó de sorpresa y la verdad es que muy contento", expresó Domínguez, confirmando el llamado en una entrevista con el periodista Alex Martin Rostan.

Domínguez acumula, en total, 57 goles en 39 partidos sumando todas las competiciones que ha disputado en las ligas amateur con el Juventud Soriano, lo que le abrió las puertas para el amistoso ante Costa Rica. Sin embargo, aún no se ha confirmado que sea Bielsa el que esté al frente del seleccionado, pero la convocatoria del delantero lleva firma y sello del 'Loco'.