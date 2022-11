Las claves de la Jornada 11 de la NFL

La undécima jornada de la NFL volvió a dejar grandes partidos y actuaciones memorables de los mejores jugadores de la competición Las de Kansas, Philadelphia, Cowboys o Lions fueron algunas de las victorias más destacadas

La semana 11 de la NFL se presentaba como a una jornada decisiva para algunos equipos de la NFL, a poco menos de dos meses para que finalice la temporada regular y de inicio los playoffs.

LOS EAGLES SOBREVIVEN ANTE UNOS COMBATIVOS COLTS

Los Eagles, que no conocían la derrota hasta la semana 10 de NFL, jornada en que perdieron su primer partido tras nueve jornadas disputadas, evitaron por poco su segundo tropiezo de manera consecutiva ante Indianapolis Colts, en un partido que se decidió en los últimos suspiros, pero que acabó 17 a 16 a favor de los de Pensilvania.

Tras la derrota ante Commanders, los Eagles parecen empezar a sentir el paso de la temporada. Indianapolis Colts plantó como siempre una férrea defensa, liderada esta vez por Yannick Ngakue que consiguió 1.5 sacks y algunos tackles importantes en una defensiva donde Stephon Gilmore y DeForest Buckner volvieron a ofrecer una buena versión.

Con una media de 28 puntos por partido anotados esta temporada, los Eagles se quedaron en 17 y sufrieron para ganar a Indianápolis, con dificultades para enlazar buenos drives en un ataque lleno de talento en su cuerpo de receptores, con dos nombres como AJ Brown y Devonta Smith en sus filas.

Hurts consiguió 276 yardas totales y sumó un touchdown de carrera y otro vía aérea. Esta vez fue Quez Watkins su receptor más decisivo, ya que ambos jugadores firmaron una jugada crucial para que los de Philadelphia recortaran distancias y tuviesen opciones en el encuentro.

El quarterback de Eagles volvió a demostrar por qué es el líder de este equipo con el touchdown ganador del encuentro, una carrera de 7 yardas donde la defensa local le puso la alfombra roja a Hurts, que interpretó rápidamente la defensa en individual que había plantado el rival.

TOUCHDOWN JALEN HURTS THE EAGLES HAVE THE LEAD pic.twitter.com/IN3pwJiRyp — BetMGM 🦁 (@BetMGM) November 20, 2022

En el encuentro, Hurts igualó el récord de Kyler Murray como el tercer quarterback con más touchdowns de carrera en sus primeras tres temporadas en la NFL, con 21.

LOS GIANTS PIERDEN FUELLE EN ATAQUE ANTE DETROIT

Los New York Giants afrontaban el partido ante Detroit Lions como a una oportunidad de oro no solo para ganar y conseguir enteros de cara los playoffs sino también para mejorar la imagen en ataque de un equipo que no había estado tan brillante en las dos últimas jornadas.

Ni una cosa ni la otra, ya que los Lions acabaron vía terrestre con un equipo neoyorquino al que se le empiezan a ver las costuras, un síntoma más que habitual en la NFL para equipos en pleno crecimiento como los Giants. El resultado final fue de 31 a 18 a favor de Detroit.

Daniel Jones recordó al quarterback que parecía en las dos anteriores campañas, en las que sus errores y precipitaciones ponían las cosas muy difíciles a su equipo. Ante Lions, el quarterback de Giants lanzó dos intercepciones, la segunda de ellas fue un lanzamiento a tierra de nadie donde Jones pasó con demasiada potencia un pase previsible, poniéndole las cosas muy sencillas a la secundaria rival.

Daniel Jones throws his 2nd INT of the game, the #Giants are collapsing. pic.twitter.com/N6AOK1Q0hs — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) November 20, 2022

Esta es la tercera victoria consecutiva de Detroit Lions, un hito que no conseguían desde hace cinco años, en 2017. Los de Michigan fueron liderados en defensa por Aidan Hutchinson, pick número dos del pasado draft, que consiguió una intercepción y sumó varias buenas presiones al quarterback rival, siendo un quebradero de cabeza para la línea ofensiva rival.

En ataque, Amon-Ra St.Borwn, con 78 yardas conseguidas, volvió a demostrar por qué es uno de los mejores receptores jóvenes de la NFL y junto a Jamaal Williams, que anotó 3 touchdowns vía terrestre, lideraron al equipo hacia su cuarta victoria de la temporada.

LOS ANGLES RAMS Y GREEN BAY PACKERS SIGUEN EN CAÍDA LIBRE

Rams y Packers, dos de los favoritos a hacerse con el anillo antes de empezar la temporada, sumaron derrotas en la semana 11 que los dejan prácticamente sentenciados de cara a playoffs.

Los Green Bay Packers pusieron un clavo más en su ataud con la derrota en el Thursday Night Football Ante Titans. Un desacertado último cuarto de Aaron Rodgers con dificultades para avanzar en los terceros downs condenaron a la franquicia quesera a su séptima derrota de la temporada, un duro varapalo para un equipo que tiene al dos veces MVP de la NFL de las dos pasadas campañas.

Los Titans y su entrenador jefe, Mike Vrabel, demostraron una vez más por qué son uno de los equipos más imprevisibles de la competición. Los de Tennessee jugaron a un muy buen nivel en ambos lados del campo, pero el excelente juego coral de la ofensiva, liderada por las 333 yardas y dos touchdowns de pase de Ryan Tanehill, sometieron a una defensa de Packers que se cae a pedazos.

Derrick Henry, runningback de los Titans, sumó 87 yardas de carrera así como un touchdown, pero también lanzó un pase de cuatro yardas para otros seis puntos, en la que fue la jugada destacada de la noche.

Similar al caso de los Packers son los actuales campeones de la NFL, los Rams de Los Ángeles, que cayeron por 27 a 20 ante New Orleans Saints en la que fue su séptima derrota de la temporada.

El equipo de Sean McVay está virtualmente eliminado de las posiciones de playoffs, un equipo que está construido para aspirar a lo más alto y hacerse con la Superbowl, como ya hizo la pasada temporada. Con Cooper Kupp fuera por lesión y un Matthew Stafford irreconocible, la ofensiva angelina es un desastre a la hora de enlazar buenas jugadas en ataque, y el partido ante Saints no fue una excepción.

La poca aportación de jugadores clave como Cam Akers, Allen Robinson o Tyler Higbee están condenando a una franquicia que, con esta derrota, parece poner la mirada en la próxima offseason.

Por parte de los Saints, Andy Dalton tuvo una sorprendente actuación con 260 yardas de pase en las que cosechó 3 touchdowns. El rookie Chris Olave fue su mejor socio vía aérea con 102 yardas de recepción.

LOS BILLS VUELVEN A LA SENDA DE LA VICTORIA

En un encuentro que empezó con sensaciones negativas para los de Buffalo, cuya defensa no pudo contener el juego de carrera rival en el primer cuarto, los de Josh Allen derrotaron finalmente por 23 a 31 a Cleveland Browns.

Los Bills necesitaban resarcirse de su derrota ante Vikings la pasada jornada, y lo consiguieron en un partido de menos a más donde se volvió a ver a un Allen muy preciso en acciones clave del partido.

El quarterback de Buffalo sumó 197 yardas y un touchdown de pase, en un equipo liderado por el juego terrestre, donde Cook y Singletary sumaron 196 yardas de carrera.

Jacoby Brisset fue el jugador más destacado por parte de los Browns con 324 yardas de pase y tres touchdowns, dos de ellos a las manos de Amari Cooper, que cuajó una excelente actuación con 113 yardas de recepción.

Amari Cooper gets the scoring started in Detroit (vs. Buffalo)



📺: #CLEvsBUF on CBS

📱: Stream on NFL+ https://t.co/wfFGSYn0ai pic.twitter.com/fvdTqGu8yY — NFL (@NFL) November 20, 2022

MAHOMES LO VOLVIÓ A HACER

A falta de 1:45 minutos en el marcador, los Chargers anotaron un touchdown que parecía casi definitivo para que los Ángeles se impusiera en el marcador. Pero jugaban ante Mahomes, y nunca puedes dar por muerto al quarterback de Chiefs.

En el duelo divisional de la AFC Oeste, Patrick Mahomes volvió a vestirse de superhéroe para rescatar a su equipo, y realizó un excelente último drive donde exhibió cada una de sus habilidades como quarterback hasta encontrar a Travis Kelce, su socio favorito en ataque, para anotar el touchdown y poner el 30 a 27 definitivo en el marcador.

El tight end de Chiefs acabó con 3 touchdowns y 115 yardas de recepción, mientras que en el conjunto angelino fue Josh Palmer el receptor favorito de Justin Herbert con 106 yardas y 2 anotaciones.

MAHOMES AND KELCE AGAIN 😧

pic.twitter.com/TiHCM7mltW — PFF (@PFF) November 21, 2022

GOLPE REALIDAD PARA VIKINGS

Los Dallas Cowboys acabaron con la racha de siete victorias consecutivas de Minnesota con una convincente actuación del equipo en ambos lados del campo, que lideraron a la franquicia tejana a un abultado marcador de 40 a 3.

Dak Prescott, 276 yardas y 2 touchdowns, y Tony Pollard, con 80 yardas de acarreo, sentenciaron por la vía rápida a unos Vikings que venían de derrotar a Bills la semana pasada en uno de los partidos de la temporada.

Con una defensa superada por una ofensiva de Cowboys con demasiadas opciones, los Minnesota Vikings tan solo anotaron 3 puntos en todo el partido, ofreciendo una pobre imagen en su línea ofensiva, ya que Kirk Cousins recibió seis sacks en los 23 primeros dropbacks.

El quarterback de Vikings no era capaz de lanzar y cuando lo conseguía sus receptores no estaban acertados, como por ejemplo TJ Hockenson, tight end del equipo que dejó caer dos pases consecutivos en momentos cruciales para su equipo.

Tony Pollard AGAIN 🤯



The Cowboys rout is on 👀 pic.twitter.com/nh8sU3Qna8 — PFF (@PFF) November 20, 2022

ATLANTA Y BALTIMORE CONSIGUEN VICTORIAS BALSÁMICAS

Atlanta Falcons ganó a Chicago Bears por 27 a 24 en un partido marcado por Cordarrelle Patterson y su cita con la historia en la NFL. El corredor de los Falcons consiguió anotar un touchdown de 103 yardas tras devolver un balón desde la posición de kickoff.

Con esta anotación, Patterson se convirtió, con 9 ,en el jugador con más touchdowns de retorno en esta situación en la historia de la liga y además, sumó 52 yardas de carrera en el encuentro junto a dos recepciones que cerraron una gran actuación del jugador de Falcons.

Con este partido, los Bears suman su octava derrota de la temporada y demostraron una vez más por qué son un equipo en plena reconstrucción.

Justin Fields sumó un touchdown de pase y otro de carrera en una gran actuación vía terrestre, en la que cosechó 85 yardas con sus piernas y se volvió a ver el talento del quarterback de Chicago.

MM wasn't letting anyone stop him



📺 FOX | NFL+ pic.twitter.com/aVgj4FbwrK — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) November 20, 2022

Baltimore sumó su séptima victoria de la campaña ante uno de los peores equipos de la competición, los Carolina Panthers. Los Ravens anotaron 13 puntos con demasiada dificultad a una defensa que encaja 23.3 puntos de media en sus partidos, en un encuentro atascado para los de Baltimore.

Lamar Jackson pasó por 209 yardas y corrió para otras 31, sumando el único touchdown de su ofensiva. DeMarcus Robinson fue su receptor favorito con 128 yardas en nueve pases.

Una intercepción de Marlon Humphrey sentenció el encuentro para unos Panthers que tan solo anotaron tres puntos en el encuentro, en el que Baker Mayfield lanzó para 196 yardas y fue interceptado en dos ocasiones, acrecentando su caída libre como quarterback titular en la NFL.

ALL-PRO MARLO ❗️❗️❗️



Tune in on FOX! pic.twitter.com/cCYNkEp9mc — Baltimore Ravens (@Ravens) November 20, 2022

El encuentro que cerrará la semana 11 de la NFL será el San Francisco 49ers - Arizona Cardinals la madrugada del lunes al martes a las 2:15 horas, partido que se disputará en el estadio Azteca de México.