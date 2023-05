Thompson rinde homenaje a Bryant

El escolta firmó un ocho de 11 en triples y un 61.1% de acierto en tiros de campo para igualar la serie ante Lakers "Soy un gran fanático de Kobe Bryant. Él fue mi mayor inspiración. No sería quien que soy hoy si no fuera por él", reconoció

El escolta de los Golden State Warriors, Klay Thompson, fue uno de los grandes protagonistas de la victoria (100-127) sobre los Lakers para igualar (1-1) la serie con un ocho de 11 en triples que castigó la defensa de Darvin Ham.

El californiano, natural de Los Ángeles, que esta temporada ha promediado 21.9 puntos, 4.1 rebotes y 2.4 asistencias durante la fase regular, fue un dolor de cabeza para los angelinos: 11 de 18 en los lanzamientos de campo y... ¡72.7% de acierto más allá de la línea de 6.25 metros!

La estrella del Chase Center reconoció su admiración por toda una leyenda de la NBA y Los Ángeles Lakers como Kobe Bryant: “Soy un gran fanático de Kobe Bryant. Él fue mi mayor inspiración. Haré todo lo posible para honrarla a ella y a Gigi". "No sería quien que soy hoy si no fuera por todos los años que he visto jugar a Kobe Bryant y su perseverancia en la cancha", recalcó.

30 Points

8 Threes@KlayThompson went to work ⚡️ pic.twitter.com/2Oi0yqMIjP — Golden State Warriors (@warriors) May 5, 2023

Y vaya si lo hizo. Una exhibición de determinación sobre la pista del Chase Center bajo la atenta mirada de ilustres nombres como los de Tom Holland, Zendaya, Pedri o incluso su propio padre, Mychal Thompson, dos veces campeón de la NBA y actual analista de los Lakers, presentes en el pabellón en una de las grandes noches de play-off.

Atrás quedan las malas sensaciones con la doble lesión de ligamentos de rodilla y rotura del tendón de Aquiles que le tuvieron alejado durante un total de 31 meses de las pistas en la NBA. Dos temporadas y media en blanco que son pasado. Su regreso, con 17 puntos ante los Cavaliers en enero del 2022, fue una de las grandes noticias para una franquicia que apenas cinco meses más tarde acabaría ganando el anillo ante los Boston Celtics.