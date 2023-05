Scottie Pippen lanza un dardo a Jordan: "Era un jugador horrible de ver"

El ex-alero de los Chicago Bulls se volvió a posicionar a favor de LeBron James y atizó a Michael Jordan Para Pippen, LeBron será el "mejor jugador estadísticamente hablando" de todos los tiempos

El ex-alero de los Chicago Bulls, Scottie Pippen, el hombre que formó dupla e hizo historia en la NBA y en la década de los 90' con Michael Jordan ha vuelto a posicionarse a favor de LeBron James y lanza un nuevo dardo a su excompañero, del que confiesa que antes de su llegada a los Bulls, Jordan era "un jugador horrible de ver".

"LeBron James será el mejor jugador estadísticamente hablando que haya jugado nunca al baloncesto" confesó Pippen en una entrevista con Die-Hard Chicago Bulls Fans, que no es la primera vez que se posiciona ligeramente a favor de LeBron en el eterno debate sobre quién es el GOAT (Greatest of all time). "No sé quién es mejor, es un juego de equipo", añadió para dejar claro que sólo se posiciona respecto a las cifras estadísticas de ambos.

"He visto a Michael Jordan jugar antes de que yo llegue a los Bulls. Era un jugador horrible, un jugador horrible de ver. Era todo 1v1, todos tiros malos. De repente, nos transformamos en un equipo y comenzamos a ganar, y todo el mundo se olvidó de quién era", comunicó el ex-alero de los Bulls con dureza.

Algo que a muchos les sorprende, pero no es la primera vez que Pippen lanza dardos a su excompañero y se posiciona en favor del actual jugador de Los Angeles Lakers.