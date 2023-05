El engranaje perfecto de Jokic y Murray

La unión del serbio y el canadiense, además de una plantilla repleta de especialistas, configuran un equipo prácticamente perfecto La pizarra de Malone marca el camino de un equipo tan eficiente como eficaz en una franquicia que quiere estrenar su palmarés

Los Denver Nuggets han cumplido con el acometido. Tras una regularidad total (53-29) durante toda la temporada, los de Colorado, liderados por Nikola Jokic y Jamal Murray, han esquivado las armas arrojadizas de Wolves, Suns y Lakers para alcanzar la final de la NBA, la primera de su historia.

El equipo dirigido por Mike Malone, que se había quedado a las puertas de la lucha por el anillo hasta en cuatro ocasiones (1978, 1985, 2009 y 2020), es un bloque sólido, eficiente tanto ofensiva como defensivamente y capaz de gestionar de forma plausible los malos tramos de baloncesto. Un máquina prácticamente sin fisuras que tiene a Jokic en el centro de operaciones y un grupo repleto de especialistas a su alrededor.

Desde la irrupción de Nikola Jokic como jugador franquicia, los Nuggets han disputado la postemporada de forma ininterrumpida desde 2019 tras más de un lustro lejos de los ocho mejores equipos del Oeste. Un proyecto que tiene ante sí el reto de dar el último paso: conquistar el primer anillo de la historia de la NBA y unirse al selecto grupo de franquicias que han alzado, como mínimo, alguno a lo largo de los últimos casi 80 años.

Los Nuggets han cimentado su temporada en torno a la estrella serbia, uno de los jugadores más inteligentes de la liga y un líder inusual capaz de mejorar todo lo que toca y todo lo que le rodea. El equipo de Mike Malone es una engranaje perfecto que, además, está bien engrasado. Un conjunto eficiente y eficaz en la anotación en la pintura, zonas intermedias y más allá desde el perímetro, capaz de rebotear en los dos lados de la pista y especialmente activo a la hora de cerrar su propia canasta. Un bloque con pocas fisuras.

Desheredado del MVP de la temporada regular tras una exuberante campaña del pívot de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid, la referencia de los Denver Nuggets está haciendo méritos para compensarlo con el trofeo a mejor jugador de la finales de la NBA, donde llega promediando 29.9 puntos, 13.2 rebotes y 10.1 asistencias por encuentro y con una valoración de +124. Exhibición tras exhibición, Jokic y los Nuggets son un equipo mucho más maduro que aquel que alcanzó las finales de conferencia en la burbuja de Orlando y, sobre todo, que ha ganado experiencia con el paso de las temporadas: las eliminaciones ante Suns (2021) y Warriors (2022) fueron un severo correctivo.

Most 4th quarter points by a player this Conference Finals:



38 — Jamal Murray

22 — Austin Reaves

20 — Vincent, Robinson, LeBron pic.twitter.com/aBSD6IDfBT