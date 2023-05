Ja Morant se disculpa púbicamente

La estrella de los Grizzlies fue pillado con un arma en un directo en Instagram "Mis palabras quizá no signifiquen mucho, pero asumo toda la responsabilidad", apuntó

El base de los Memphis Grizzlies, Ja Morant, suspendido de nuevo por la franquicia de Tennessee tras un segundo vídeo en el que aparecía con un arma de fuego, aseguró que asume la responsabilidad por lo sucedido e insistió en que continuará trabajando para mejorar su actitud fuera de la cancha.

"Sé que he decepcionado a muchas personas que me han apoyado", dijo en un comunicado. "Esto es un viaje y reconozco que hay más trabajo por hacer. Mis palabras quizá no signifiquen mucho ahora mismo pero asumo toda la responsabilidad de mis acciones. Estoy comprometido a seguir trabajando en mí mismo", añadió.

El comunicado de Morant llegó solo unas horas después de que Adam Silver, comisionado de la NBA, dijera haberse sentido en "shock" cuando vio un nuevo vídeo en redes sociales de Morant en el que aparecía con un arma apenas dos meses después de que fuera sancionado con ocho partidos de suspensión por la misma razón.

"La primera vez hablamos de forma directa de las consecuencias de su acción, nos enfocamos en la mala conducta y nuestra conversación se centró en la gravedad de ese gesto", dijo Silver en la cadena ESPN en Chicago. "Una sanción de ocho partidos fue algo muy serio y me pareció que él se la tomó muy seriamente. Hablamos de eso y de lo que podía suponer no solo en su carrera, sino también de los riesgos, de poder matar a alguien con un comportamiento de ese tipo", agregó.

Silver se reunió en marzo con Morant en las oficinas de la NBA en Nueva York después de que el mismo jugador se grabara con una pistola en una mano en un local nocturno de Colorado. El comisionado decidió sancionarle con ocho partidos, pero apenas dos meses después, el pasado domingo, Morant reapareció en un vídeo en redes sociales con un arma en la mano izquierda mientras cantaba y bailaba dentro del coche de un amigo.

"Es una estrella, tiene mucho seguimiento. Millones, incluso decenas de millones de niños le ven haciendo lo que estaba haciendo", destacó Silver. "Se me quedó la idea de que se había tomado seriamente la primera sanción. Honestamente estaba en 'shock' cuando vi el vídeo. Estamos investigando, tratando de entender qué pasó. Vamos a entenderlo", prometió.