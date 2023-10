Luka Doncic regresa a casa

La estrella de los Dallas Mavericks se reencontrará con su Real Madrid en el amistoso que disputarán este martes (20.45) en el WiZink Center El jugador esloveno es la gran atracción del encuentro que sirve de pretemporada para el conjunto tejano de cara al inicio de la NBA

Luka Doncic volverá a sentirse como en casa este martes, cinco años después de que abandonara el Real Madrid camino de la NBA con los Dallas Mavericks.

La estrella de la NBA será la gran atracción del encuentro amistoso que disputarán los blancos ante el equipo tejano dentro de la preparación de cara al inicio de la temporada en la NBA.

Doncic disputó su último encuentro con la camiseta del Madrid el 19 de junio de 2018 antes de poner rumbo a su gran sueño, que era triunfar en la NBA.

Toda una estrella europea con 19 años

Se iba de la Liga Endesa con todos los reconocimientos posibles ese último año, MVP de la ACB, MVP de la Euroliga y MVP de la Final Four en la que se proclamó campeón de la Euroliga en Belgrado.

Atrás dejaba una etapa marcada por el éxito que se vio traducido en títulos en todas las competiciones: Euroliga, Copa Continental, tres Ligas Endesa y dos Copas.

Cinco años después regresa a casa tras haber logrado su objetivo y ahora, con cierta nostalgia de lo vivido en Madrid, tendrá enfrente a muchos de los que fueron sus compañeros. Un duelo que llenará el WiZInk Center recordando sus hazañas.

"Este partido significa mucho para mi"

"Significa mucho para mí. He estado pensando en este partido desde que me dijeron que iba a jugar allí", admite el joven esloveno de 24 años. "Crecí allí. Me enseñaron a hablar inglés, español, a jugar al baloncesto... todo", recuerda.

He jugado y he vivido allí siete años. Esa es mi segunda casa, sin duda. El Real Madrid me dio la vida, la oportunidad de poder estar aquí ahora (en la NBA), así que estoy muy emocionado de poder estar de vuelta", aseguró el jugador que puede firmar en breve uno de los contratos más lucrativos en la historia de la NBA.

Y es que Doncic vivió toda su formación como una estrella vestido de blanco. Aterrizó con 12 años y a los 16 años y dos meses, se convertía en el jugador más joven en debutar con la camiseta del Madrid.

Pablo, su 'padre' deportivo

Pablo Laso le fue dando protagonismo para irse finalmente como una estrella y como gran dominador del basket europeo, y con solo 19 años. Un auténtico fenómeno.

Ahora, como un jugador maduro a pesar de contar con solo 24 años, regresa para recordar su etapa más bonita, aunque también la más dura, pasar de niño a estrella con la camiseta del Madrid y convertirse ya en uno de los jugadores que marcan época en la NBA.