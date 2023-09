Doncic ante 'su' Real Madrid: "Muy emocionado..."

El próximo 10 de octubre visitará el WiZink Center "Estoy muy emocionado de estar de regreso"

El partido amistoso entre Mavericks y Real Madrid del próximo 10 de octubre (20:45h CET) tendrá un nombre propio: Luka Doncic. El jugador creció en el Real Madrid hasta que dió el salto a la NBA y ha tenido unas palabras muy bonitas hacia su club, el que considera "su segundo hogar".

"Significa mucho para mí. He estado pensando en ese partido desde que me dijeron que iba a jugar allí", afirmó el base en la rueda de prensa. "Crecí allí. Me enseñaron a hablar inglés, español, todo, a jugar al baloncesto... Ese es mi segundo hogar, sin duda. Estoy muy emocionado de estar de regreso", afirmó.

Doncic fichó por la cantera del Real Madrid con 13 años, en 2012. Su progresión fue de jugador 'crack' y debutó en 2015 con el primer equipo, con 16 años, en un partido de Liga Endesa ante el Unicaja en el que anotó un triple en el primer balón que tocó, a los pocos segundos de pisar el parqué. Se le veía una madera diferente al resto de cantera. En 2018 disputó su último partido con el Real Madrid y se fue considerado como una leyenda blanca. En su primera temporada en la NBA fue designado como el 'rookie'.

Desde su marcha a los Mavericks, el jugador siempre ha mostrado mensajes de apoyo al Real Madrid y ya espera la sonora ovación que se va a llevar de una afición que no lo olvida, y que espera verlo algun día otra vez con la camiseta blanca.