¿Quién es Jeanie Buss, la heredera de la dinastía de los Lakers?

Tras la muerte de Jerry Buss en 2013, su hija está al mando de la franquicia angelina Según Forbes, los Lakers están considerados como el décimo equipo deportivo más valioso del mundo

"Esto no podría haber ocurrido sin mi otra familia, la familia de los Lakers, obviamente. Gracias Dr. Buss por tu visión. Gracias Jeanie, por todo lo que haces. Eres increíble y te quiero". Pau Gasol, en la ceremonia de retirada del dorsal 16 de los Lakers.

Por "Dr. Buss" se refirió a Jerry Buss, el emblemático propietario de los Lakers desde 1979 que cambió radicalmente el ADN de la franquicia angelina y que ganó 10 anillos impulsando épocas gloriosas como el "Showtime" de "Magic" Johnson y o el triplete de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant.

Jerry Buss murió en 2013 y no pudo ver a Gasol en su gran día en el Crypto.com Arena (el nuevo nombre del Staples Center), pero quien sí estuvo en la pista fue su hija Jeanie Buss, muy emocionada y sonriente con las palabras del español y que es la heredera que dirige el camino de la dinastía de púrpura y oro. "Me gusta decir que mi padre tenía hijos pero que los Lakers eran sus bebés. Esto era importante para él porque creciendo sentía que los fans no miraban a los equipos de la costa oeste como algo importante", comentó Jeanie Buss en una entrevista con la revista GQ en 2022.

"Quería darle a Los Ángeles un equipo del que se pudieran sentir orgullosos (...). Era una misión realmente importante la que tenía y creó esta franquicia que ahora es conocida en todo el mundo y que es una de las marcas 'top' de deportes en cualquier liga. Continuamos siguiendo sus pasos", añadió.

No ha sido fácil para Jeanie continuar con el pesado legado de su padre a cargo del que, según la revista Forbes, es el décimo equipo más valioso del planeta en todos los deportes con 5.500 millones de dólares. Pero como presidenta y propietaria de los Lakers se ha convertido en una de las figuras más influyentes de los despachos de la NBA. Cuando Jerry falleció, el mando de los Lakers fue a parar a sus seis hijos con Jeanie al frente y su hermano Jim a cargo de las operaciones de baloncesto. Tras varios años de disputas 'fraticidas' por el control del equipo, Jeanie se impuso en esa batalla entre hermanos y Jim acabó saliendo del organigrama de los Lakers en 2017.

La gestión de Jeanie con los Lakers ha tenido algunos éxitos claros, algunas decisiones extrañas y también algunos fracasos rotundos. Entre los aciertos figuran, por ejemplo, el fichaje de LeBron James y el anillo que ganaron los Lakers en la 'burbuja' de 2020, que les permitió igualar a sus rivales eternos, los Boston Celtics, como el equipo más laureado de la NBA (17 títulos cada uno). Entre las medidas difíciles de explicar aparecen, por ejemplo, la contratación -y luego salida- de "Magic" Johnson como presidente de las operaciones de baloncesto y la llegada de un Rob Pelinka que ha sido muy contestado como mánager general.

Pero la gran losa deportiva de su gestión hasta el momento fue el histórico fracaso de 2022, cuando los Lakers ni siquiera se clasificaron para los playoff con un equipo en el que aparecían LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard o Rajon Rondo, entre otros.

Al margen de lo sucedido en las canchas y las oficinas, una de las preocupaciones de Jeanie en los últimos tiempos ha sido la protección del legado de su padre y de la dinastía de los Buss a cargo de los Lakers. De este modo, Jeanie ha cuestionado el relato de la serie dramática "Winning Time" de HBO sobre la era del "Showtime", mientras que ha impulsado el documental "Legacy: The True Story of the LA Lakers" de Hulu, algo así como una biografía autorizada del equipo. "No voy a decirle a la gente lo que ver o no ver, ya que cada uno puede tomar su propia decisión, pero en 'Winning Time' había muchas cosas imprecisas. Había algunas cosas que sí hicieron bien. Pero cuando otro cuenta 'tu historia' te quita la oportunidad de que la cuentes tú", reflexionó.

Ahora Jeanie busca el siguiente capítulo exitoso de unos Lakers que, tras un inicio de temporada espantoso, han recuperado la iniciativa con muchas incorporaciones y la marcha de Westbrook antes del límite de fichajes de la NBA y que poco a poco están recobrando la ilusión en el Oeste para poder volver a los playoffs.