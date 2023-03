¡Alarma en Phoenix! La lesión de Kevin Durant pone en vilo a los Suns

La estrella del equipo de Arizona se torció el tobillo izquierdo durante el calentamiento del duelo ante los Thunder Algunos medios informan que Durant se podría perder lo que queda de fase regular y el inicio de los Playoffs

Malas noticias para los Phoenix Suns. La franquicia de Arizona tiembla tras la lesión de su estrella, un Kevin Durant que tan solo ha podido disputar tres partidos con su nuevo equipo tras ser traspasado por los Brooklyn Nets el último día de mercado, y cuya ausencia se podría alargar más de lo previsto.

Los Suns jugaron su último partido ante los Oklahoma City Thunder, en un encuentro en el que Durant iba a salir en el quinteto inicial. En los minutos previos al inicio del duelo, los jugadores estaban realizando los tradicionales ejercicios de calentamiento, con series de tiro a canasta, estiramientos y toda la liturgia típica previa a los partidos. Y el '35' de la franquicia de Arizona no pudo tener más mala suerte, ya que en una acción en solitario, que consistía en una simple entrada a canasta, se torció el tobillo izquierdo tras el salto, cayendo al suelo de manera bastante aparatosa.

Here’s video of Kevin Durant slipping on the floor pregame. He stayed down for a few seconds but then got up and finished his on-court work. pic.twitter.com/DwTrNc6LIr

Lo que podía haber quedado en una leve torcedura de tobillo fue a mayores, ya que 'KD' no disputó ni un solo segundo en la contundente victoria de los Suns por 101-132 ante los de Oklahoma. A falta de la comunicación oficial por parte de Phoenix, las malas noticias ya han empezado a trascender desde los medios locales. Sin ir más lejos, 'AzCentral' informa de que la franquicia se teme un esguince de grado 2, algo que dejaría fuera de las pistas a Durant entre cuatro y seis semanas, un periodo de tiempo que supera el final de la fase regular y que coincide con el inicio de los Playoffs por el título.

Lo cierto es que Durant está viviendo un calvario surrealista con las lesiones este curso, en el que se ha convertido en el 13º máximo anotador histórico de la NBA. A principios de 2023, en un duelo ante los Miami Heat con los Nets, Jimmy Butler intentó una entrada a canasta, que fue taponada por Ben Simmons. Con el impacto, Butler salió despedido con tan mala suerte que acabó chocando contra la rodilla derecha de un Durant ajeno a la jugada, pero cuyo percance significó su ausencia en las pistas más de mes y medio.

The Nets say that Kevin Durant is OUT for the remainder of Nets-Heat due to a right knee injury after Jimmy Butler fell on his knee on this play.



Prayers up to KD 🙏 pic.twitter.com/v0PPP9Hfe1