Ja Morant: "No tengo problemas con el alcohol"

La estrella, apartada en los últimos ocho partidos, ha hablado ante los medios tras su primer entrenamiento "Cometí errores que causaron atención negativa para mí, familia, equipo y organización y lo siento mucho", apuntó

El base de los Memphis Grizzlies, Ja Morant, ha hablado ante los medios una vez completado su primer entrenamiento tras la sanción de ocho partidos: "No tengo un problema con el alcohol, nunca tuve un problema con el alcohol".

El californiano, que ha generado un terremoto mediático por sus actitudes fuera de las pistas, ha reconocido que ha aprovechado este tiempo para centrarse en los errores cometidos: "Mi trabajo ahora es, como dije, ser más responsable, más inteligente y no causar más nada de eso". "Cometí errores en el pasado que causaron mucha atención negativa, no solo para mí, sino también para mi familia, mi equipo, la organización, y lo siento mucho", sentenció.

El pick número 2 del Draft 2019 apuntó cómo está tratando todo lo ocurrido en las últimas semanas: "Recibí asesoramiento para aprender a manejar el estrés, lidiar con el estrés de una manera positiva en lugar de las formas en que he tratado de lidiar con él antes, lo que me llevó a cometer errores".

"En este momento quiero mantener lo principal y continuar con mi proceso de convertirme en un mejor yo. Siento que si hago eso, no solo me ayudará a mí, sino que también ayudará a todos los que me rodean", concluyó.